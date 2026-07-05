Menteri Agama: Tahun Baru Hijriah Momentum Meningkatkan Kualitas Diri dan Kedekatan kepada Allah

JAKARTA — Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., mengajak umat Islam menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, memperkuat ketakwaan, dan memperdalam kedekatan kepada Allah SWT.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal saat memberikan tausiah dalam acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang diselenggarakan oleh Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Majelis Rasulullah dan iNews TV, Sabtu (4/7/2026).

Dalam tausiahnya, Menteri Agama menegaskan bahwa pergantian tahun Hijriah tidak cukup diperingati sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi titik awal hijrah menuju pribadi yang lebih baik, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

"Kita harus menjadikan Tahun Baru Hijriah sebagai momentum meningkatkan kualitas diri. Mari kita memperbanyak introspeksi, memperbaiki amal, dan memperkuat komitmen untuk menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang terjerumus ke dalam berbagai bentuk penyimpangan, kemaksiatan, provokasi, serta tindakan yang merusak kehidupan beragama dan persatuan bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengembalikan kehidupan kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT.

"Mari kita mengajak saudara-saudara kita yang masih jauh dari jalan Allah untuk kembali kepada ketaatan, membiasakan diri menjalankan kewajiban-kewajiban agama, serta menghidupkan sunah-sunah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari," pesannya.

Lebih jauh, Prof. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa perjalanan spiritual seorang Muslim memiliki tingkatan-tingkatan. Menurutnya, seseorang yang telah menjadi ahl al-thā‘ah (orang yang taat) perlu terus meningkatkan kualitas spiritualnya hingga menjadi ahl al-'ibādah (orang yang menikmati ibadah).