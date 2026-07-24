Amalan-Amalan yang Dianjurkan Setelah Sholat Jumat Beserta Keutamaannya

JAKARTA - Hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di hari ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Muslim untuk melakukan amalan-amalan yang bernilai keutamaan.

Di antara amalan tersebut dikerjakan setelah shalat Jumat selesai, tepatnya sebelum mengubah posisi duduk. Berikut amalannya, sebagaimana dilansir dari NU Online:

1. Membaca Surat-Surat Pendek

Yang pertama adalah membaca surat-surat pendek. Sejumlah surat pendek yang dibaca seperti: Surat Al-Fatihah, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan Surat An-Naas.

Surat-surat tersebut dibaca sebanyak tujuh kali. Di antara keutamaannya sebagai berikut:

Diampuni dosa-dosanya.

Diberi pahala sebanyak orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul.

Allah menjaga agama, dunia, keluarga, dan anaknya.

Allah menjaga dari keburukan sampai Jumat berikutnya.

Salah satu hadits yang menjelaskan keutamaan di atas adalah berikut ini:

مَنْ قَرَأَهَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ

Artinya: "Barang siapa yang membaca surat-surat di atas, maka akan diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, serta akan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan utusan-Nya."

2. Membaca Doa

Setelah membaca surat-surat di atas, dianjurkan membaca doa berikut:

اللهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ، يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ، يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ، اَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَبِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

"Allahumma yaa Ghaniyyu yaa Hamiid, yaa Mubdi'u yaa Mu'iid, yaa Rahiimu yaa Waduud, aghninii bifadhlika 'amman siwaak, wa bihalaalika 'an haraamik."

Artinya: "Ya Allah, wahai Yang Mahakaya, wahai Yang Maha Terpuji, wahai Yang Maha Memulai, wahai Yang Maha Mengembalikan, wahai Yang Maha Penyayang, wahai Yang Maha Pengasih. Cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu, dan cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram."