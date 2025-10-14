Amalan Sunnah Sehari-hari yang Sering Diabaikan

JAKARTA - Ada sejumlah amalan sunnah sehari-hari yang sering diabaikan. Amalan ini padahal sayang jika dilewatkan.

Amalan ini bisa dikerjakan sehari-hari, berasal dari sunnah Rasulullah SAW. Amalan-amalan ringan ini bisa saja menjadi penyebab turunnya rahmat Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah dimatikan, sesudahku (sesudah aku meninggal dunia), maka bagi orang tersebut pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka." (HR at-Tirmidzi).

Berikut amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW, yang bisa dikerjakan, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (14/10/2025):

1. Tersenyum

Salah satu sunnah yang bisa dilakukan setiap saat adalah dengan memberikan senyuman. Bagi seorang muslim, hendaknya menemui saudara sesama muslim dengan wajah yang ceria. Tapi jaga senyum Anda ketika menemui mereka yang bukan muhrim. Daripada tersenyum, akan lebih baik jika Anda menundukkan pandangan.

2. Berbicara Baik atau Diam

Sebagai seseorang dengan akhlak yang mulia, tidak ada satupun kata yang tak pantas keluar dari lisan Rasulullah SAW. Karena itu, seorang muslim disunnahkan untuk selalu berkata baik dan atau diam ketika ada keinginan berkata buruk.

3. Tidur Hadap Kanan

Salah satu sunnah yang paling mudah dilakukan adalah membiasakan cara tidur sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan pada hadis berikut. “Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu,” (HR Al-Bukhari No. 247 dan Muslim No. 2710)

4. Makan dan Minum Sambil Duduk

Hal sederhana seperti makan dan minum juga bisa menjadi amalan sunnah. Dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu makan dan minum dengan duduk. Dan juga jangan lupa untuk membaca doa sebelumnya. Sekurang – kurangnya, ingatlah untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum.