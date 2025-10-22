3 Amalan Lunas Utang 1 Hari dalam Islam

JAKARTA - Hidup terlilit utang dapat membebani pikiran. Utang sesegera mungkin harus dibayar. Lalu, adakah amalan lunas hutang 1 hari dalam Islam?

Utang wajib dibayar sesuai kesepakatan dengan pihak pemberi utang. Islam tidak melarang masalah utang-piutang. Namun, ini jangan menjadi kebiasaan karena nantinya dapat menjadi masalah jika kesulitan bahkan tidak sanggup bayar.

Menurut Siti ‘Aisyah ra, Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah SWT agar terlepas dari jerat utang.

Ada amalan yang bisa dikerjakan kaum muslim agar terbebas dari utang. Meski tidak serta-merta utang lunas dalam 1 hari, tapi amalan ini bisa dikerjakan sambil memohon kemudahan kepada Allah SWT. Hal ini agar dibukakan pintu rezeki untuk membayar utang sehingga bisa cepat lunas.

Berikut amalan yang bisa dikerjakan untuk melunasi utang, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (22/10/2025):

1. Sholat Malam

Salah satu amalan yang bisa dikerjakan adalah sholat malam. Sebagai hamba, kaum muslim dapat memohon doa kepada Allah SWT untuk meminta pertolongan dan perlindangan.

Seperti yang disampaikan oleh Ibnu ‘Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR Ibnu Majah).

Sholat malam sebagai amalan lunas utang 1 hari adalah bentuk ikhtiar supaya semua urusan bisa dipermudah Allah SWT.

Sholat malam yang dimaksud adalah sholat hajat. Ini merupakan amalan dengan maksud hajatnya dikabulkan. Sholat ini tentu tidak serta-merta membuat utang lunas dalam 1 hari. Tetap dibutuhkan usaha mencari rezeki untuk segera melunasi utang.

2. Doa Pelunas Utang

Ada doa yang bisa dibaca agar utang bisa segera dilunasi. Berikut bacaannya :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Latin: Allahumma innii a'uudzubika minal hammi wal khazani wa a'uudzubika minal 'ajzi wal kasali wa a'uudzubika minal jubni wal bukhli wa a'uudzubika min gholabatid daiyni waqahrir rijaali.

Artinya: Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari susah dan sedih, dari lemah dan malas, dari takut dan kikir, dikalahkan oleh hutang dan penguasaan orang lain.” (HR Abu Dawud No 1330).