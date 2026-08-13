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HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat: Hindari Kemaksiatan dalam Perayaan Kemerdekaan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |09:05 WIB
Khutbah Jumat: Hindari Kemaksiatan dalam Perayaan Kemerdekaan
Ilustrasi.
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JAKARTA - Peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tahunnya kerap dirayakan dengan berbagai kegiatan yang meriah dan semarak. Namun, kita perlu ingat bahwa kemerdekaan ini merupakan hasil dari perjuangan dan sebuah nikmat yang harus disyukuri. 

Karena itulah kita harus merayakan kemerdekaan dengan kegiatan dan hal-hal yang bermanfaat, menumbuhkan rasa syukur, dan jauh dari kemaksiatan.

Khutbah Jumat kali ini berjudul"Hindari Kemaksiatan dalam Perayaan Kemerdekaan", sebagaimana dilansir dari NU Online. 

Khutbah I

اَلْحَمْدُ لِلّٰه الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ
فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Ma’asyiral Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah

Saat ini kita sudah berada di bulan Agustus yang merupakan bulan spesial bagi bangsa Indonesia. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan berbagai macam kegiatan. Jelang 17 Agustus, kita sudah melihat bendera Merah Putih dikibarkan, jalan-jalan dihiasi berbagai ornamen kemerdekaan, lomba digelar, perlombaan anak-anak diselenggarakan, dan berbagai kegiatan masyarakat dilaksanakan.   

Semua itu merupakan hal yang baik dan kita memang patut bergembira atas kemerdekaan bangsa yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Namun, kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang seberapa ramai acaranya, bukan tentang seberapa meriah karnavalnya, seberapa besar panggungnya, atau seberapa banyak orang yang ikut serta.   

 

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