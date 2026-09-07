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HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Masih Banyak Jemaah Telantar, Wamenhaj Ingatkan PPIU dan PIHK Patuhi Aturan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |10:40 WIB
Masih Banyak Jemaah Telantar, Wamenhaj Ingatkan PPIU dan PIHK Patuhi Aturan
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.
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JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan peringatan tegas terkait masih maraknya biro perjalanan (travel) haji dan umrah nakal. Ia menekankan pentingnya memperkuat pelindungan terhadap jemaah sekaligus merevitalisasi peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Hal tersebut disampaikan saat berdialog dengan forum KBIHU, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Yogyakarta, Minggu (6/9/2026).

Wamenhaj mengatakan, pelindungan jemaah menjadi perhatian penting karena pemerintah masih menerima pengaduan terkait travel yang melakukan pelanggaran, penipuan, hingga menyebabkan jemaah telantar dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah.

“Pengaduan terkait travel yang bandel, nakal, dan melakukan penipuan masih cukup tinggi. Kami di kantor pusat berulang kali menerima banyak jemaah yang telantar, baik dalam pelaksanaan umrah maupun haji,” ujarnya.

Karena itu, Wamenhaj mengingatkan PPIU dan PIHK agar menjalankan penyelenggaraan perjalanan ibadah sesuai ketentuan serta memastikan hak, keamanan, dan pelayanan jemaah menjadi prioritas.

Selain itu, Wamenhaj mendorong KBIHU untuk kembali memperkuat fungsi utamanya sebagai lembaga pembinaan dan bimbingan bagi jemaah haji.

“KBIHU harus direvitalisasi sebagai kelompok yang memang melakukan bimbingan terhadap jemaah haji, bukan kemudian mengomodifikasi jemaah,” tegasnya.

 

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