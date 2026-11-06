3 Contoh Ceramah Singkat tentang Bersyukur

JAKARTA - Tiga contoh ceramah singkat tentang bersyukur menarik untuk disimak. Bersyukur merupakan wujud terima kasih dari seorang hamba kepada Sang Pencipta atas segala nikmat yang diterimanya, baik yang tampak besar maupun yang sering luput dari perhatian. Karena dekat dengan kehidupan sehari-hari, tema ini kerap dipilih dalam ceramah, kultum, dan pengajian di berbagai kesempatan.

Lantas, seperti apa saja contoh ceramah singkat tentang bersyukur? Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah contohnya.

1. Contoh Ceramah Tentang Nikmat Allah yang Tak Terhitung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita sangat berlimpah. Sering kali nikmat itu datang tanpa diminta, mulai dari kesehatan, rezeki, akal, hingga nikmat Islam. Allah berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 18, “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Hadirin sekalian, secara bahasa, syukur berarti pujian kepada pihak yang telah berbuat baik atas kebaikannya. Syukur juga merupakan kebalikan dari kufur. Adapun menurut istilah, syukur berarti memakai seluruh nikmat Allah, seperti pendengaran, penglihatan, dan hati, sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Rasulullah SAW adalah teladan dalam bersyukur. Suatu ketika, Bilal bertanya mengapa beliau menangis, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Beliau menjawab bahwa dirinya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sahabat Umar bin Khattab pun pernah menyampaikan bahwa jika sabar dan syukur diibaratkan dua ekor unta, ia tidak keberatan menunggangi yang mana pun. Ucapan ini mengingatkan kita agar siap bersyukur dalam setiap keadaan.

Demikian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Contoh Ceramah Tentang Syukur Saat Lapang dan Sempit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur adalah akhlak mulia yang semestinya dimiliki oleh setiap umat muslim. Rasa syukur tumbuh dari kecintaan kita kepada Allah SWT dan harus selalu hadir, baik ketika senang maupun susah.

Ketika nikmat datang, kita teguhkan dalam hati bahwa semuanya berasal dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah dengan penuh rasa terima kasih, lalu kita manfaatkan nikmat itu sebaik-baiknya sesuai kemampuan dan syariat agama.

Meski demikian, rasa syukur tidak semestinya hanya hadir saat hidup terasa lapang. Rasa syukur itu juga perlu dipertahankan ketika kita sedang diuji. Di sinilah ujian rasa syukur yang sesungguhnya. Ketika kesulitan datang, lisan jadi lebih mudah mengeluh daripada mengucap alhamdulillah. Bayangkan ketika kita sedang berpuasa di siang yang terik, lalu motor yang kita kendarai tiba-tiba mogok di tengah jalan. Pada saat itu, hati pun akan mudah diliputi oleh rasa kesal dan mulut jadi mengucap keluhan.