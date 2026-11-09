4 Keutamaan Membaca Satu Juz Al-Qur'an Setiap Hari, Yuk Amalkan

JAKARTA - Membaca Al-Qur’an adalah ibadah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Tak heran jika banyak umat Muslim berusaha menyisihkan waktu setiap hari untuk bertilawah.

Lantas, apa saja keutamaan yang bisa diraih jika seorang Muslim istiqamah membaca satu juz Al-Qur'an setiap harinya?

1. Mendapat Pahala Berlipat Ganda

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap huruf Al-Qur’an yang dibaca bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipat. Imam An-Nawawi memasukkan hadis riwayat Ibnu Mas’ud ini dalam Riyadhus Shalihin sebagai salah satu dalil keutamaan membaca Al-Qur’an. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa “alif lam mim” tidak dihitung satu huruf, melainkan tiga: alif, lam, dan mim (HR. Tirmidzi).

Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), orang yang membaca Al-Qur’an akan merasakan suasana yang lebih damai, tenang, dan penuh keberkahan. Prof. Dr. Mahmud Al-Dausary dalam kitab Membaca Al-Qur’an: Adab dan Hukumnya menjelaskan bahwa keutamaan ini berlaku untuk setiap huruf tanpa terkecuali. Jika dihitung, satu juz per hari bisa mendatangkan lebih dari 105 ribu kebaikan. Dalam sebulan, jumlahnya dapat melampaui 3 juta kebaikan.

2. Memperoleh Syafaat pada Hari Kiamat

Abu Umamah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya membaca Al-Qur’an. Sebab, kitab suci ini akan datang pada hari Kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya (HR. Muslim). Syafaat ini diperuntukkan bagi mereka yang membaca sekaligus mengamalkan isinya.

Menurut Al-Dausary, orang yang membaca Al-Qur’an tidak akan bersedih menghadapi hari kebangkitan yang dahsyat. Ia akan berada dalam perlindungan Allah SWT dan Al-Qur’an akan memberinya syafaat.

3. Menenangkan Hati dan Pikiran

Allah SWT menegaskan dalam QS. Ar-Ra’d ayat 28 bahwa hati orang beriman akan menjadi tenteram hanya dengan mengingat-Nya:

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ۗ

Allażīna āmanū wa taṭma'innu qulūbuhum biżikrillāh, alā biżikrillāhi taṭma'innul-qulūb.

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.”