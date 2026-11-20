Tanda Waqaf dalam Al-Qur'an

JAKARTA — Tanda waqaf dalam Al-Qur’an adalah simbol kecil yang kerap muncul di tengah kalimat atau di akhir ayat pada mushaf. Simbol ini memberi petunjuk kapan pembaca harus berhenti, boleh berhenti, atau sebaiknya terus melanjutkan bacaan. Sekilas tanda ini tampak sepele, padahal berhenti di tempat yang keliru bisa membuat makna ayat bergeser.

Lantas, apa saja jenis tanda waqaf dan bagaimana cara membacanya dengan benar? Berikut adalah penjelasannya sebagaimana dilansir dari jurnal Tandhuk Majeng berjudul “Pengenalan dan Pemahaman Tanda Waqaf dalam Baca Al-Qur’an bagi Santri Mushalla Ahmadun Nabawi”.

Pengertian dan Fungsi Tanda Waqaf

Menurut jurnal Suhuf berjudul “Waqf dan Ibtida' dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran”, waqaf secara bahasa berarti menahan, diam, dan tenang. Dalam istilah ahli qiraat, waqaf berarti menghentikan suara sejenak untuk mengambil napas baru dengan maksud melanjutkan bacaan. Adapun tanda waqaf adalah simbol dalam mushaf yang menunjukkan aturan berhenti, menyambung, atau berhenti sementara saat membaca ayat.

Fungsi utamanya adalah menjaga makna. Berhenti di tempat yang salah dapat mengubah arti ayat, bahkan menimbulkan makna yang keliru. Perannya mirip titik koma dalam tulisan Latin. Letak jeda yang tepat menentukan apakah suatu ungkapan dipahami dengan benar atau tidak.

Jenis Tanda Waqaf dan Artinya

Secara umum, tanda waqaf terbagi menjadi tanda berhenti lengkap, berhenti pada keadaan tertentu, dan menyambung ke ayat berikutnya. Berikut sembilan tanda waqaf beserta penjelasannya.

1. Waqaf lazim (مـ)

Pembaca wajib berhenti di tempat ini. Jika bacaan dilanjutkan, makna ayat menjadi rusak. Tanda ini ditulis dengan huruf mim kecil.

Salah satu contohnya ada pada QS. Al-‘Ankabut [29]: 26. Pembaca berhenti setelah kata لوط, lalu memulai bacaan dari kata berikutnya. Jika disambung, ucapan setelahnya akan terkesan sebagai perkataan Nabi Luth. Padahal, itu adalah ucapan Nabi Ibrahim.