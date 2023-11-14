7 Contoh Waqaf Lazim dalam Alquran dan Nama Suratnya

KETAHUI 7 contoh waqaf lazim dalam Alquran dan nama suratnya berikut ini. Adapun, waqaf lazim berada di akhir ayat yang ditandai dengan huruf mim tanpa ekor ( مـ ). Beberapa tanda waqaf lazim juga terdapat pada kata yang berfungsi sebagai akhir kalimat.

Ketika menemukan tanda waqaf lazim, cara membacanya dengan menghentikan bacaan sejenak. Tujuannya untuk mengambil nafas sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya.

Berikut adalah 7 contoh waqaf lazim dalam Al-Quran dan penjelasannya menghimpun berbagai sumber, Selasa (14/11/2023):

1. QS Al ‘Ankabut ayat 26

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوۡطٌۘ وَقَالَ اِنِّىۡ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ

Penjelasan: Hentikan bacaan pada kata لُوۡطٌۘ karena terdapat tanda waqaf lazim yaitu mim tanpa ekor ( مـ ). Setelah itu ambil nafas, kemudian melanjutkan ke ayat setelahnya.

2. QS An Nisa ayat 171

سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ

Penjelasan: Terdapat mim tanpa ekor (مـ) atau huruf waqaf lazim setelah kata لَهٗ وَلَدٌ maka cara memcanya dengan menghentikan bacaan sejenak.