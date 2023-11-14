Contoh Bacaan Imalah dalam Alquran

CONTOH bacaan imalah dalam Alquran akan dibahas dalam artikel berikut ini. Sangat penting diketahui kaum Muslimin, terutama ketika tadarus Alquran.

Sebagaimana telah Okezone himpun, secara bahasa, Imalah berasal dari kata amala-yamiilu-imaalatan yang artinya memiringkan atau membengkokkan. Sedangkan menurut etimologi, Imalah berarti condong atau belok.

Secara istilah, Imalah adalah memiringkan fathah kepada kasrah, atau memiringkan alif kepada ya'. Sehingga, keluar bunyi mendekati 'e' seperti pada kata sate.

Dalam kitab suci Alquran, menurut Imam Hafs, Imalah hanya terdapat pada Surat Hud Ayat 41:

۞ وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰ۪ىهَا وَمُرْسٰىهَا ۗاِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Arab latin: Wa qalarkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi lagafurur rahim(un).