SERBA SERBI MUSLIM

Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |14:26 WIB
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Arti wakafa billahi syahida patut diketahui umat Islam. Ungkapan ini cukup sering terdengar. Lalu, apa artinya? 

Diketahui, ungkapan ini tercantum dalam Surat Al Fath ayat 28. Surat Al Fath diturunkan di Kota Madinah sehingga surat ini termasuk golongan Madaniyah. 

1. Surat Al Fath ayat 28

Berikut surat Al Fath ayat 28: 

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۗوَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

Latin : Huwallażii arsala rasulahu bil-hudaa wa diinil-haqqi liyuẓ-hirahụ 'alad-diini kullih, wa kafaa billaahi syahiidaa

Artinya: Dialah yang mengutus Rasul-nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkan (agama tersebut) atas semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi." (QS. Al Fath:28).

2. Tasfir Surat Al Fath Ayat 28

Melansir laman NU, Senin (22/9/2025), tafsir ayat ini menegaskan kebenaran Muhammad SAW sebagai rasul yang diutus Allah kepada manusia dengan menyatakan bahwa dia adalah rasul Allah yang diutus untuk membawa petunjuk dan agama Islam sebagai penyempurna terhadap agama-agama dan syariat yang telah dibawa oleh para rasul sebelumnya, menyatakan kesalahan dan kekeliruan akidah-akidah agama dan kepercayaan yang dianut manusia yang tidak berdasarkan agama, dan untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku bagi manusia sesuai dengan perkembangan zaman, perbedaan keadaan dan tempat. 

 

