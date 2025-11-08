5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan

JAKARTA - Hari Pahlawan diperingati setiap 10 November. Dalam Alquran, ada sejumlah ayat memuat semangat serupa.

Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Hari Pahlawan juga menjadi momen untuk mengingat kembali perjuangan mereka.

Nah, dalam Alquran, terdapat sejumlah ayat mengenai kepahlawanan. Berikut ayat-ayat di Alquran soal kepahlawanan, sebagaimana melansir laman NU, Sabtu (8/11/2025):

1. Surat Ali Imran Ayat 104

Ayat ini menganjurkan seseorang untuk membedakan perbuatan ma'ruf dan mungkar sekaligus berani menyampaikannya.

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤئكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104)

2. Surat Al-Baqarah Ayat 42

Ayat berikutnya yang dipandang menyembulkan spirit kepahlawanan yaitu surah Al-Baqarah ayat 42. Ayat ini menekankan pentingnya membedakan antara perbuatan baik dan tidak.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” (QS Al-Baqarah: 42).