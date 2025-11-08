Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |17:43 WIB
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hari Pahlawan diperingati setiap 10 November. Dalam Alquran, ada sejumlah ayat memuat semangat serupa. 

Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Hari Pahlawan juga menjadi momen untuk mengingat kembali perjuangan mereka.

Nah, dalam Alquran, terdapat sejumlah ayat mengenai kepahlawanan. Berikut ayat-ayat di Alquran soal kepahlawanan, sebagaimana melansir laman NU, Sabtu (8/11/2025): 

1. Surat Ali Imran Ayat 104

Ayat ini menganjurkan seseorang untuk membedakan perbuatan ma'ruf dan mungkar sekaligus berani menyampaikannya.  

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤئكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104) 

2. Surat Al-Baqarah Ayat 42

Ayat berikutnya yang dipandang menyembulkan spirit kepahlawanan yaitu surah Al-Baqarah ayat 42. Ayat ini menekankan pentingnya membedakan antara perbuatan baik dan tidak.

 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 

Artinya: "Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” (QS Al-Baqarah: 42).   

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633/alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement