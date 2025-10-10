Kenapa Surat Yasin Disebut Jantung Alquran?

JAKARTA - Kenapa Surat Yasin disebut sebagai jantung Alquran? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan.

1. Surat Yasin

Surat Yasin merupakan surat ke-36 di dalam kitab suci Alquran. Surat ini termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi. Surat Yasin total terdiri atas 83 ayat.

Membaca Surat Yasin dapat mendatangkan banyak manfaat. Hal ini di antaranya dosa-dosa diampuni Allah SWT, mendapat keberkahan, kebahagiaan, dan lain sebagainya yang sangat besar.

2. Jantung Alquran

Surat Yasin disebut juga sebagai jantung Alquran? Kenapa demikian?

Surat Yasin disebut sebagai jantung Alquran karena punya kandungan mendalam dan posisi yang sangat penting di dalam kitab suci tersebut.

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya, dan jantung Alquran adalah Yasin. Aku ingin Surat Yasin itu ada di hati setiap umatku." (HR Al Bazzar)

Surat Yasin merupakan jantung Alquran. Jantunglah yang menggerakkan kehidupan seorang manusia.

Karena itu, Rasulullah SAW mengatakan ingin Surat Yasin ada di dalam hati atau jantung umat-umat pengikutnya.