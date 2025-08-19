Cara Mengirim Doa Yasin untuk Orang yang Sudah Meninggal

Cara Mengirim Doa Yasin untuk Orang yang Sudah Meninggal (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Cara mengirim doa Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia patut diketahui kaum muslim. Ini termasuk amalan yang dianjurkan.

Diketahui, Surat Yasin adalah bacaan yang sering dipanjatkan untuk orang yang sudah meninggal. Dari Mu'aqqal bin Yasar Ash-Shahabiy RA berkata Nabi Muhammad SAW bersabda,

"Bacalah surah Yasin untuk orang-orang yang meninggal dunia!" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

1. Cara Mengirim Doa Yasin untuk Orang yang Sudah Meninggal

Berikut adalah cara mengirim doa Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (19/8/2025):

1. Istighfar

Pertama, awali dengan membaca istighfar, Bacalah istighfar sebanyak tiga kali.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ

Astaghfirullahal ‘adhiim.

Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung".

2. Tawasul

Berikutnya adalah membaca tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut bacaannya:

اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاٰلِهِ وإِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَالأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَالْمُصَنِّفِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ وَجَمِيْعِ الْمَلَائِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ، ثُمَّ اِلَى جَمِيْعِ أَهْلِ القُبُوْرِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا إِلَى آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَمَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا وَأَسَاتِذَتِنَا وَأَسَاتِذَةِ أَسَاتِذَتِنَا وَلِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَلِمَنْ اجْتَمَعْنَا هَهُنَا بِسَبَبِهِ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

Latin: Ilaa hadhratin nabiyyi shalallahu 'alaihi wasallama wa aalihi wa ikhwanihi wa minal anbiya-i wal mursalin wal auliyaa-i wasy syuhada-i wash shalihin wash shabati wat tabi'in wal 'ulamaa-i wal mushonnifinal mukhlashiin wa jami'il malaa-ikatil muqarrabin. Tsumma ilaa jamii'il ahlil kubur minal muslimiina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardhi ilaa magharibiha barrihaa wa bahriha khushuushon ila aaabaa-inaa wa ummahaatinaa wa ajdaadinaa wa jaddaatina wa masyaayikhana wa masyaayikhi masyaayikhinaa wa asatidzatina wa asatidzati asatidzatina wa liman ahsana ilaina wa limanij tama'naa hahunaa bisababihi, syaiul lillahi lahum Al-Fatihah.

Artinya: "Untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, dan saudaranya dari kalangan pada nabi dan rasul, para wali, para syuhada, orang-orang saleh, sahabat, tabi'in, ulama al-amilin, ulama penulis yang ikhlas, semua malaikat Muqarrabin, kemudian semua ahli kubur Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat dari Timur ke Barat, baik di laut dan di darat, khususnya bapak kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, guru kami, pengajar dari guru kami, ustadz kami, pengajar ustadz kami, mereka yang telah berbuat baik kepada kami, dan bagi ahli kubur atau arwah yang menjadi sebab kami berkumpul di sini. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua, Al-Fatihah."