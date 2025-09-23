5 Keutamaan Baca Surat Yasin pada Malam Jumat

5 Keutamaan Baca Surat Yasin pada Malam Jumat (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Ada sejumlah keutamaan dari membaca Surat Yasin pada malam Jumat. Keutamaan itu antara lain dari dipermudahnya segala urusan hingga dikabulkannya hajat.

1. Surat Yasin

Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 83 ayat.

Surat Yasin diturunkan di Mekkah, sehingga termasuk golongan surat Makkiyah.

Surat Yasin juga disebut sebagai jantungnya kitab suci Alquran. Hal ini sebagaimana menurut Ma'qil bin Yasar disebutkan bahwa:

يس قَلْبُ القُرْآن لَا يَقْرَؤهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ إلَّا غَفَرَ لَهُ اقْرَءُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ

Artinya : “Surat Yasin adalah jantung Al-Qur’an. Siapa saja yang membacanya semata-mata karena Allah dan berharap kebahagiaan akhirat maka ia akan diampuni. Maka bacakanlah Yasin di samping saudaramu yang sedang sekarat”.