Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Keutamaan Baca Surat Yasin pada Malam Jumat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |17:40 WIB
5 Keutamaan Baca Surat Yasin pada Malam Jumat
5 Keutamaan Baca Surat Yasin pada Malam Jumat (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah keutamaan dari membaca Surat  Yasin pada malam Jumat. Keutamaan itu antara lain dari dipermudahnya segala urusan hingga dikabulkannya hajat. 

1. Surat Yasin

Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 83 ayat. 

Surat Yasin diturunkan di Mekkah, sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. 

Surat Yasin juga disebut sebagai jantungnya kitab suci Alquran. Hal ini sebagaimana menurut Ma'qil bin Yasar disebutkan bahwa:

يس قَلْبُ القُرْآن لَا يَقْرَؤهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ إلَّا غَفَرَ لَهُ اقْرَءُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ

Artinya : “Surat Yasin adalah jantung Al-Qur’an. Siapa saja yang membacanya semata-mata karena Allah dan berharap kebahagiaan akhirat maka ia akan diampuni. Maka bacakanlah Yasin di samping saudaramu yang sedang sekarat”.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
islam Alquran Surat Yasin
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181835/alquran-C57j_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 38: Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175909/alquran-rPim_large.jpg
Kenapa Surat Yasin Disebut Jantung Alquran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175648/alquran-aq6e_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 36 untuk Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/330/3171640/alquran-A7yD_large.jpg
3 Ayat Yasin yang Menjelaskan tentang Surga dan Neraka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/614/3164388/alquran-VLZz_large.jpg
Bacaan Yasin Fadilah 41x Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/618/3163931/alquran-jMoZ_large.jpg
Cara Mengirim Doa Yasin untuk Orang yang Sudah Meninggal
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement