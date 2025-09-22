Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

3 Ayat Yasin yang Menjelaskan tentang Surga dan Neraka

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |13:56 WIB
JAKARTA - Ayat Yasin yang menjelaskan tentang surga dan neraka patut disimak. Ayat tersebut memuat hikmah bagi kaum muslim. 

Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 83 ayat. Surat Yasin termasuk golongan surat Makiyyah.

Surat Yasin disebut sebagai jantung Alquran. Rasulullah SAW bersabda: 

"Jantung Alquran itu ialah surah Yasin. Tidaklah dibaca akan dia oleh seseorang yang menghendaki keridhaan Allah dan keselamatan di hari akhirat, melainkan Allah mengampuni akan dosanya." (HR. Abu Daud).

Dari 83 ayat dalam Surat Yasin, beberapa di antara memuat soal surga dan neraka. Berikut ayat Yasin yang menjelaskan tentang surga dan neraka, sebagaimana dihimpun Okezone, Senin (22/9/2025): 

1. Surat Yasin Ayat 26

Pada ayat ini Allah mengisahkan seorang yang beriman dibunuh oleh kaumnya. Ketika dia meninggal, Malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Berikut firman-Nya dalam Surat Yasin: 

قِيۡلَ ادۡخُلِ الۡجَـنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيۡتَ قَوۡمِىۡ يَعۡلَمُوۡنَۙ 

Artinya: "Dikatakan (kepadanya), "Masuklah ke surga." Dia (laki-laki itu) berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui." (QS. Yasin Ayat 26) 

Mengutip tafsir Kemenag, menurut suatu riwayat, ketika orang itu berkata demikian kaumnya membunuhnya dan tidak seorang pun yang membelanya. Sedang menurut Qatadah, "Kaumnya merajamnya dengan batu, dan dia tetap berdoa: 'Wahai Tuhanku, tunjukilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Mereka merajamnya sampai ia mengembuskan nafasnya.

Dalam riwayat lain disebutkan orang yang dimaksud pada ayat di atas bernama Habib an-Najjar, yang terkena penyakit campak, tetapi suka bersedekah. Separuh dari penghasilannya sehari-hari disedekahkannya. Disebutkan bahwa setelah kaumnya mendengar pernyataan keimannya terhadap Islam maka berkobarlah kemarahan terhadapnya, dan akhirnya kaumnya membunuhnya.

Sebelum ia mengembuskan nafas yang terakhir, turunlah kepadanya Malaikat memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya yang telah dilakukannya sebelum ia beriman, dan ia dimasukkan ke dalam surga sehingga termasuk golongan orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah.

 

