Bacaan Surat Yasin Ayat 38: Arab, Latin, dan Terjemahannya

JAKARTA - Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 83 ayat.

1. Surat Yasin

Yasin termasuk golongan surat Makkiyah atau turun di Kota Makkah.

Membaca Surat Yasin dapat mendatangkan banyak manfaat. Hal ini di antaranya dosa-dosa diampuni Allah SWT, mendapat keberkahan, kebahagiaan, dan lain sebagainya yang sangat besar.

Surat Yasin disebut sebagai jantung Alquran karena punya kandungan mendalam dan posisi yang sangat penting di dalam kitab suci tersebut.

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya, dan jantung Alquran adalah Yasin. Aku ingin Surat Yasin itu ada di hati setiap umatku." (HR Al Bazzar)

2. Surat Yasin Ayat 38

Sementara itu, Surat Yasin ayat 38 membahas ssoal kekuasaan Allah SWT. Berikut Surat Yasin Ayat 38, lengkap arab, latin, dan terjemahannya:

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِۗ

Latin : Wasy-syamsu tajrī limustaqarril lahā, żālika taqdīrul-‘azīzil-‘alīm(i).

Artinya : (Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah) matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.