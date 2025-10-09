Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Surat Yasin Ayat 36 untuk Jodoh

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |16:25 WIB
Bacaan Surat Yasin Ayat 36 untuk Jodoh
Bacaan Surat Yasin Ayat 36 untuk Jodoh (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Bacaan surat Yasin ayat 36 untuk jodoh bakal diulas dalam artikel ini. Ayat ini dapat diamalkan untuk memohon pasangan hidup. 

Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 83 ayat dan termasuk dalam golongan Makkiyah. 

1. Surat Yasin Ayat 36

Berikut bacaan Surat Yasin ayat 36, lengkap Arab, latin dan artinya : 

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Latin: Subḥānal-lażī khalaqal-azwāja kullahā mimmā tumbitul-arḍu wa min anfusihim wa mimmā lā ya‘lamūn(a).

Artinya: Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

2. Tafsir Surat Yasin Ayat 36

Melansir laman Kemenag, Kamis (9/10/2025), pada ayat ini diterangkan bukti lain tentang kekuasaan Allah, yaitu Dia telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, baik pasangan jenis, yaitu lelaki dan perempuan, maupun berpasangan sifat, seperti: besar dan kecil, kuat dan lemah, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, dan lain sebagainya.

Bahkan perpasangan itu juga terjadi pada arus listrik, yaitu arus positif dan negatif, yang kemudian menimbulkan kekuatan yang dapat membangkitkan tenaga listrik dan menimbulkan cahaya. Tenaga listrik dan cahaya yang dihasilkan sangat vital dalam kehidupan manusia zaman modern ini.

 

