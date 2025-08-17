Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

3 Doa Meluluhkan Hati Seseorang yang Membenci Kita

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |14:38 WIB
3 Doa Meluluhkan Hati Seseorang yang Membenci Kita
3 Doa Meluluhkan Hati Seseorang yang Membenci Kita (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tiga doa meluluhkan hati seseorang yang membenci kita perlu diketahui umat Islam. Doa tersebut berisikan memohon ampun dan meminta Allah SWT agar dapat meluluhkan hatinya. 

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik dan saling menyayangi terhadap sesama. Tidak dibenarkan untuk membenci makhluk ciptaan Allah SWT. 

Jika merasa sedang dibenci seseorang, patut bermuhasabah diri. Hal ini agar bisa lebih berhati-hati dalam bertindak maupun berucap. 

Berikut 3 doa meluluhkan hati seseorang yang membenci kita, sebagaimana dihimpun Okezone, Minggu (17/8/2025): 

1. Surat Ali Imran Ayat 147

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

Latin: Wa mā kāna qauluhum illā an qālū rabbanagfir lanā żunūbanā wa isrāfanā fī amrinā wa ṡabbit aqdāmanā wanṣurnā ‘alal-qaumil-kāfirīn(a).

Artinya: Tidak lain ucapan mereka kecuali doa, “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami) tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS Ali Imran: 147). 

2. Surat Al-Hasyr Ayat 10

وَالَّذِيْنَ جَاۤءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ࣖ

Latin: Wal-lażīna jā'ū mim ba‘dihim yaqūlūna rabbanagfir lanā wa li'ikhwāninal-lażīna sabaqūnā bil-īmāni wa lā taj‘al fī qulūbinā gillal lil-lażīna āmanū rabbanā innaka ra'ūfur raḥīm(un).

 

