Doa Ampuh Meluluhkan Hati Orang Tua agar Direstui Menikah

JAKARTA - Doa ampuh meluluhkan hati orang tua agar direstui menikah menarik untuk diketahui. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, tentu harus memperoleh restu orang tua.

Caranya, bisa dengan memperlakukannya dengan baik ataupun memberikan hadiah. Selain itu, doa juga bisa menjadi sarana agar bisa meluluhkan hati orangtua.

1. Doa Ampuh Meluluhkan Hati Orang Tua agar Direstui Menikah

Berikut doa ampuh meluluhkan hati orang tua agar direstui menikah, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (14/8/2025):

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَبِيْرُ وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيْفُ الذَّلِيْلُ الَّذِيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ،

اللَّهُمَّ سَخِّرْ لِيْ فُلَاناً كَمَا سَخَّرْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوْسَى وَلَيِّنْ لِيْ قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيْدَ لِدَاوُدَ

فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِإِذْنِكَ نَاصِيَتُهُ فِيْ قَبْضَتِكَ وَقَلْبُهُ فِيْ يَدِكَ جَلَّ ثَناَءُ وَجْهِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allahumma Antal 'Azizul kabiir, wa ana 'abdukadh dho'iifudz dzaliil Alladzii laa haula walaa quwwata illa bika. Allahumma sakhkhir lii fulaan (sebut nama orang yg di maksud) kama sakhorta Fir'aun li Musa, wa layyin lii qolbahu kamaa layyantal hadiid li Dawud. Fainnahu laa yantiqu illa bi idznika, naa shiyatuhu fii qobdlotika, wa qolbuhuu fii yadika, Jalla tsanaa u wajhika yaa arhamar roohimiin.

Artinya: "Ya Allah, sungguh Engkau Maha Mulia Maha Besar. Sedangkan aku hamba-Mu yang sangat hina dina. Tiada upaya dan kekuatan kecuali karena Engkau. Ya Allah, tundukkanlah … (sebut nama orang yang dimaksud) padaku, sebagaimana Engkau telah menundukkan Fir'aun pada Musa Alaihissallam. Dan luluhkan hatinya untukku, sebagaimana Engkau telah meluluhkan besi untuk Daud Alaihissallam. Karena sungguh dia takkan berbicara kecuali dengan izin-Mu. Ubu-ubunnya dalam genggaman-Mu, dan hatinya di tangan-Mu. Pujian wajah-Mu telah Agung, wahai yang lebih sayang para penyayang."