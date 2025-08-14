Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Orang Tua

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 14 Agustus 2025 |10:35 WIB
Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Orang Tua
Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Orang Tua (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bacaan doa Nabi Ibrahim untuk orang tua perlu diketahui umat Islam. Doa Nabi Ibrahim AS itu tercantum dalam Alquran. 

Diketahui, Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menjalani hidupnya yang penuh cobaan. 

Dalam menjalani hidupnya, ia berdoa kepada Allah SWT. Ia berdoa agar bisa mendapatkan keturunan, kemudahan rezeki, hingga mendoakan orangtuanya. 

1. Doa Nabi Ibrahim untuk Orang Tua

Bacaan doa Nabi Ibrahim untuk kedua orangtuanya tercantum dalam Surat Ibrahim ayat 40-41. Berikut bacaan doanya, sebagaimana dikutip Okezone, Kamis (14/8/2025): 

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Rabbij'alnî muqîmash-shalâti wa min dzurriyyatî rabbanâ wa taqabbal du'â'. rabbanaghfir lî wa liwâlidayya wa lil-mu'minîna yauma yaqûmul-ḫisâb.

Artinya: "Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Ya Tuhanku, terimalah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin di hari perhitungan."

 

