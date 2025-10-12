Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Wakili Presiden Buka STQH Nasional, Pratikno: Iman dan Akal Bersinergi Bangun Peradaban

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |12:48 WIB
Wakili Presiden Buka STQH Nasional, Pratikno: Iman dan Akal Bersinergi Bangun Peradaban
Menko PMK Pratikno dan Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri STQH Nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membuka Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 di Tugu Persatuan, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pratikno mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Pratikno menegaskan bahwa Islam pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Ia mengingatkan bahwa para ilmuwan Muslim masa lalu bukan hanya ahli di bidang sains dan teknologi, tetapi juga penghafal Al-Qur’an yang mampu memadukan iman dan akal dalam membangun peradaban besar.

“Para ilmuwan besar itu bukan hanya ahli pengetahuan, tetapi juga penghafal Al-Qur’an. Ini bukti bahwa iman dan akal dapat bersinergi membangun peradaban,” ujarnya, dikutip, Minggu (12/10/2025).

Pratikno mengajak generasi muda Islam untuk terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritualitas. Menurutnya, kemajuan harus dijadikan sarana memperkuat syiar Islam di tingkat global.

“Kemajuan tanpa akhlak ibarat pedang tajam di tangan orang yang matanya tertutup. Di sinilah Al-Qur’an dan Hadis berperan sebagai kompas moral abadi,” tegasnya.

 

