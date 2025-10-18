Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) periode 2001–2004, Said Agil Husin Al Munawar, mengungkapkan Alquran sejak lama telah mengingatkan manusia untuk menjaga bumi dan tidak membuat kerusakan di dalamnya.

1. Alquran Ingatkan Manusia Jaga Bumi

Menurut Said Agil, manusia diciptakan bukan hanya untuk beribadah secara ritual, tetapi juga untuk memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangannya. Ia menegaskan, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari keimanan, bukan sekadar urusan sosial atau ekonomi.

“Alquran telah menegaskan dalam Surah Al-Baqarah bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah, yaitu wakil Allah yang bertugas mengelola bumi dengan tanggung jawab dan keseimbangan,” ujarnya, melansir laman Kemenag, Sabtu (18/10/2025).

Ia menambahkan, Alquran memperingatkan agar manusia tidak berbuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Nilai-nilai tersebut, kata Said Agil, menjadi dasar teologis bagi umat Islam untuk menjaga alam sebagai amanah Ilahi. Ia mengutip firman Allah dalam Surat Al-A’raf ayat 56, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap.”

Ia berpandangan, menjaga harmoni sosial dan lingkungan adalah bentuk ibadah yang mencerminkan kesalehan pribadi dan sosial secara bersamaan. Ia mencontohkan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Ahmad, “Jika hari kiamat tiba sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah.”

“Hadis tersebut mengajarkan bahwa sekecil apa pun usaha kita untuk menjaga alam tetap bernilai ibadah. Menanam, memelihara, dan tidak merusak adalah ekspresi dari iman yang sejati,” tuturnya.