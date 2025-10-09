Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |12:13 WIB
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Membuka halaman Alquran dengan jari dibasahi ludah mungkin masih menjadi tanda tanya. Apakah hal ini diperbolehkan? 

Tadarus Alquran merupakan salah satu ibadan dengan banyak keutamaan. Setiap huruf yang dibaca dapat mendatangkan pahala berlipat ganda. Ini dapat menjadi penolong bagi mereka yang membacanya. 

Rasulullah SAW bersabda:

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

Artinya: “Bacalah Al-Qur’an, sebab kelak ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya.” (HR Muslim)

Saat membaca Alquran, tak jarang kaum muslim kesulitan membalikkan halaman. Solusinya, biasanya sedikit membasahi jari dengan ludah untuk memudahkan membuka halaman Alquran agar tidak melompat ke beberapa lembar berikutnya. 

Namun, apakah hal ini diperbolehkan? 

Melansir Tanya Jawab Fiqih Kemenag, Kamis (9/10/2025), menurut sebagian ulama, tindakan tersebut dibolehkan dengan catatan niat melakukannya untuk memudahkan dalam membuka lembaran Al-Qur’an, bukan untuk merendahkan atau menghinakannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi dan Syekh Syihabuddin Ahmad Umairah dalam kitab Hasyiyah Qalyubi wa ‘Umairah, (Beirut, Darul Fikr: 1995) juz 1 halaman 41, sebagaimana berikut:

وَيَجُوزُ مَا لَا يُشْعِرُ بِالْإِهَانَةِ كَالْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِمَحْوِهِ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ، وَنَحْوُ مَدِّ رِجْلِهِ، أَيْ وَكَوْنُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فِي نَوْمٍ أَوْ جُلُوسٍ لَا بِقَصْدِ إهَانَةٍ فِي ذَلِكَ،

Artinya: “Dibolehkan hal-hal yang tidak menunjukkan penghinaan, seperti meludah pada papan tulis untuk menghapusnya, karena itu termasuk bentuk bantuan. Demikian pula menjulurkan kaki, yaitu ketika mushaf berada di belakang punggungnya saat tidur atau duduk, selama tidak ada maksud merendahkan dalam hal itu." (Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi dan Syekh Syihabuddin Ahmad Umairah, Hasyiyah Qalyubi wa ‘Umairah, [Beriut, Darul Fikr: 1995] juz 1 halaman 41)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305/alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633/alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement