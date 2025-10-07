Bertengkar dengan Suami, Bolehkah Istri Pergi Meninggalkan Rumah?

JAKARTA - Saat bertengkar dengan suami, bolehkah istri meninggalkan rumah? Hal ini mungkin masih menjadi tanda tanya.

1. Pertengkaran Suami-Istri

Kehidupan rumah tangga tak selamanya harmonis. Kadang kala ada saja perbedaan pendapat hingga berujung pertengkaran.

Saat terjadi pertengkaran, setiap pasangan biasanya memiliki cara untuk menemukan solusi. Ada yang menunggu keadaan tenang lalu berbaikan. Ada yang mengambil jarak, bahkan ada yang pergi meninggalkan rumah.

Jika kondisi ini terjadi, bolehkan istri pergi meninggalkan rumah?

2. Istri Boleh Tinggalkan Rumah?

Melansir laman Tanya Jawab Fiqih Kemenag, Selasa (7/10/2025), perlu dipahami, ajaran Islam mengatur dengan jelas hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Di antara kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu (Damaskus, Darul Fikr, 1405 H), juz 7, halaman 335 menjelaskan, ketaatan seorang istri mencakup sejumlah hal, di antaranya mengurus rumah dan juga anak-anak, baik ketika masih kecil maupun sudah besar.

Sebagian ulama menyebut, seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin suaminya. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud.

Namun, ada sebagian ulama yang membolehkan seorang istri keluar dari rumah ketika dalam kondisi darurat, misalnya jika ia berada dalam rumah akan terjadi kemudaratan.