Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |16:51 WIB
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada tujuh cara untuk berinteraksi dengan Alquran. Berinteraksi dengan Alquran dapat menjadi jalan untuk meraih keberkahan. 

Alquran merupakan kitab suci Islam. Alquran menjadi pedoman hidup umat Islam. 

Melansir laman Muhammadiyah, Kamis (18/9/2025), anggota Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Charis Thohari Rohman, mengajak untuk merenungi keistimewaan Aqluran. 

Ia pun menekankan, Alquran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW, melebihi mukjizat-mukjizat lain. 

Berikut 7 cara berinteraksi dengan Alquran: 

1. Senang Dengar Alquran

Pertama, senang mendengarkan bacaan Alquran. Hanya kitab suci ini yang memberikan pahala kepada pendengarnya, terutama bila dibacakan dengan tartīl (perlahan dan jelas) serta tajwīd yang benar.

2. Beriman kepada Alquran

Kedua, dengan beriman kepada Alquran. Iman itu mencakup keyakinan bahwa seluruh isi kandungannya adalah kebenaran mutlak, orisinalitas teksnya terjaga sebagaimana janji Allah SWT dalam Sūrah al-Ḥijr ayat 9, serta universalitas syariatnya yang berlaku untuk semua makhluk termasuk jin.

3. Rutin Membaca

Ketiga, dengan membaca Alquran secara rutin. Charis menekankan, meski terbata-bata, setiap bacaan tetap mendatangkan pahala yang sangat besar. Ia bahkan mengingatkan, satu halaman Alquran yang berisi sekitar 550 huruf dapat menghasilkan 5.500 pahala, dan satu juz yang terdiri dari 20 halaman akan mendatangkan tidak kurang dari 110.000 pahala.

4. Renungi Maknanya 

Keempat, mentadabburi Al-Qur’an, yakni merenungkan maknanya. Charis menganjurkan setiap rumah muslim memiliki minimal satu kitab tafsir agar tadabbur bisa dilakukan dengan baik. Waktu yang paling tepat untuk tadabbur, menurutnya, adalah selepas sholat subuh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305/alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633/alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement