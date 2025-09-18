7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan

JAKARTA - Ada tujuh cara untuk berinteraksi dengan Alquran. Berinteraksi dengan Alquran dapat menjadi jalan untuk meraih keberkahan.

Alquran merupakan kitab suci Islam. Alquran menjadi pedoman hidup umat Islam.

Melansir laman Muhammadiyah, Kamis (18/9/2025), anggota Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Charis Thohari Rohman, mengajak untuk merenungi keistimewaan Aqluran.

Ia pun menekankan, Alquran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW, melebihi mukjizat-mukjizat lain.

Berikut 7 cara berinteraksi dengan Alquran:

1. Senang Dengar Alquran

Pertama, senang mendengarkan bacaan Alquran. Hanya kitab suci ini yang memberikan pahala kepada pendengarnya, terutama bila dibacakan dengan tartīl (perlahan dan jelas) serta tajwīd yang benar.

2. Beriman kepada Alquran

Kedua, dengan beriman kepada Alquran. Iman itu mencakup keyakinan bahwa seluruh isi kandungannya adalah kebenaran mutlak, orisinalitas teksnya terjaga sebagaimana janji Allah SWT dalam Sūrah al-Ḥijr ayat 9, serta universalitas syariatnya yang berlaku untuk semua makhluk termasuk jin.

3. Rutin Membaca

Ketiga, dengan membaca Alquran secara rutin. Charis menekankan, meski terbata-bata, setiap bacaan tetap mendatangkan pahala yang sangat besar. Ia bahkan mengingatkan, satu halaman Alquran yang berisi sekitar 550 huruf dapat menghasilkan 5.500 pahala, dan satu juz yang terdiri dari 20 halaman akan mendatangkan tidak kurang dari 110.000 pahala.

4. Renungi Maknanya

Keempat, mentadabburi Al-Qur’an, yakni merenungkan maknanya. Charis menganjurkan setiap rumah muslim memiliki minimal satu kitab tafsir agar tadabbur bisa dilakukan dengan baik. Waktu yang paling tepat untuk tadabbur, menurutnya, adalah selepas sholat subuh.