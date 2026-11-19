Tata Cara Salat Istikharah Lengkap dengan Doa dan Waktu Pelaksanaannya

JAKARTA - Dalam kehidupan, setiap orang kerap dihadapkan pada pilihan yang sulit diputuskan, mulai dari menentukan jodoh, memilih pekerjaan, hingga urusan penting lainnya.

Bagi umat Islam, salat istikharah menjadi salah satu ikhtiar untuk memohon petunjuk Allah SWT agar diberi pilihan yang terbaik. Ibadah ini dikerjakan sebanyak dua rakaat, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa salat istikharah.

Istikharah berasal dari bahasa Arab yang bermakna memohon pilihan terbaik. Melalui ibadah ini, seorang muslim menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah SWT setelah berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya secara matang. Dengan begitu, hati menjadi lebih tenang dan mantap dalam melangkah, apa pun hasil akhirnya.

Lantas, bagaimana tata cara salat istikharah yang benar, apa bacaan doanya, dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan lengkapnya.

Niat dan Tata Cara Salat Istikharah

Menurut penjelasan di laman resmi Nahdlatul Ulama, gerakan dan rukun salat istikharah sama dengan salat sunah dua rakaat pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada lafal niat yang dibaca, yakni diniatkan khusus untuk salat istikharah.

Adapun niat yang dilafalkan saat menunaikan salat istikharah adalah:

أُصَلِّي سُنَّةَ الْإِسْتِخَارَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى، اَللّٰهُ أَكْبَرُ

Ushalli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah istikharah dua rakaat karena Allah Ta'ala. Allah Maha Besar."

Setelah membaca niat dan bertakbiratul ihram, kerjakan sholat sebanyak dua rakaat seperti sholat sunnah pada umumnya. Mulailah dengan membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan surat pendek dalam rakaat pertama. Lanjutkan dengan rukuk, i’tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud, kemudian ulangi gerakan serupa pada rakaat kedua. Sholat diakhiri dengan tasyahud akhir dan salam.