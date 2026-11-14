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Tata Cara Sholat Dzuhur Lengkap dengan Niat, dan Waktu Pelaksanaannya

Niken Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |20:41 WIB
Tata Cara Sholat Dzuhur Lengkap dengan Niat, dan Waktu Pelaksanaannya
Ilustrasi.
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JAKARTA - Tata cara sholat Dzuhur lengkap dengan niat dan waktu pelaksanaannya merupakan pengetahuan dasar yang perlu dipahami setiap muslim. Sholat Dzuhur termasuk satu dari lima sholat fardhu yang wajib dikerjakan sehari semalam dan terdiri dari empat rakaat.

Lantas, bagaimana niat, urutan gerakan, serta waktu yang tepat untuk melaksanakannya? Dilansir dari buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Drs. Moh. Rifa’i, berikut adalah ulasannya.

Tata Cara dan Niat Sholat Dzuhur

Sholat Dzuhur diawali dengan niat. Niat dibaca di dalam hati saat berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Berikut niat sholat Zuhur empat rakaat bagi yang sholat sendirian:

اُصَلِّيْ فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallii fardhazh zhuhri arba’a raka’aatin mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aalaa.

Artinya: “Aku berniat sholat fardhu Dzuhur empat rakaat menghadap kiblat, pada waktunya, karena Allah Ta’ala.”

Untuk sholat berjamaah, bacaan niatnya tidak berubah. Imam hanya perlu menambahkan kata imaaman (إِمَامًا), dan makmum menambahkan kata ma’muuman (مَأْمُوْمًا), tepat sebelum lafaz lillaahi ta’aalaa.

Setelah niat, sholat Dzuhur dikerjakan dengan rangkaian gerakan dan bacaan yang berurutan. Berikut adalah tata caranya:

  1. Takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, lalu letakkan tangan di dada.
  2. Doa iftitah. Bacalah doa iftitah dengan bacaan sebagai berikut, Allahu akbar kabiraa wal hamdu lillahi katsiiraa wasub haanallahi bukratan wa ashiilaa. Inii wajjaahtu wajhiya lilladzii fatharassa maawaati wal-ardl. haniifan musliman wamaa anaa minal musyrikiina. Inna shalaatii wanusukii wamahyaaya wama maati lillaahi rabbil 'aalamiina. Laasyariika lahu wabidzaalika umirtu wa anaa minal mus limin.
  3. Al-Fatihah dan surat pendek. Bacalah Al-Fatihah, kemudian surat pendek seperti Al-Ikhlas atau An-Nas. Membaca surat pendek hanya disunnahkan pada rakaat pertama dan kedua.
  4. Rukuk. Bungkukkan badan dengan tangan memegang lutut, lalu bacalah Subhaana rabbiyal ‘adzhiimi wa bihamdih sebanyak tiga kali.
  5. I’tidal. Berdirilah kembali sambil membaca Sami’allaahu liman hamidah, kemudian Rabbanaa lakal hamdu mil ussamaawaati wa mil ul ardli wamil u maa syi’ta min syai’in ba’du.
  6. Sujud. Letakkan dahi di lantai, lalu bacalah Subhaana rabbiyal a’laa wa bihamdih sebanyak tiga kali.
  7. Duduk di antara dua sujud. Bacalah Rabbighfirlii warhamnii wajburni warfa’ni warzuqni wahdini wa’aafinii wa’fuannii, kemudian lakukan sujud kedua.
  8. Rakaat kedua dan tasyahud awal. Kerjakan seperti rakaat pertama, lalu duduk untuk tasyahud awal dengan kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri diduduki.
  9. Rakaat ketiga dan keempat. Kerjakan dengan gerakan yang sama, tetapi cukup membaca Al-Fatihah.
  10. Tasyahud akhir. Duduklah dengan posisi tawarruk, yaitu badan bertumpu langsung pada lantai dan kaki kiri diselipkan di bawah kaki kanan. Bacaannya sama dengan tasyahud awal, ditambah shalawat kepada Nabi dan keluarganya.
  11. Salam. Menolehlah ke kanan, lalu ke kiri, sambil mengucapkan Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaah.
     

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