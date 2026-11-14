Tata Cara Sholat Dzuhur Lengkap dengan Niat, dan Waktu Pelaksanaannya

JAKARTA - Tata cara sholat Dzuhur lengkap dengan niat dan waktu pelaksanaannya merupakan pengetahuan dasar yang perlu dipahami setiap muslim. Sholat Dzuhur termasuk satu dari lima sholat fardhu yang wajib dikerjakan sehari semalam dan terdiri dari empat rakaat.

Lantas, bagaimana niat, urutan gerakan, serta waktu yang tepat untuk melaksanakannya? Dilansir dari buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Drs. Moh. Rifa’i, berikut adalah ulasannya.

Tata Cara dan Niat Sholat Dzuhur

Sholat Dzuhur diawali dengan niat. Niat dibaca di dalam hati saat berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Berikut niat sholat Zuhur empat rakaat bagi yang sholat sendirian:

اُصَلِّيْ فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallii fardhazh zhuhri arba’a raka’aatin mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aalaa.

Artinya: “Aku berniat sholat fardhu Dzuhur empat rakaat menghadap kiblat, pada waktunya, karena Allah Ta’ala.”

Untuk sholat berjamaah, bacaan niatnya tidak berubah. Imam hanya perlu menambahkan kata imaaman (إِمَامًا), dan makmum menambahkan kata ma’muuman (مَأْمُوْمًا), tepat sebelum lafaz lillaahi ta’aalaa.

Setelah niat, sholat Dzuhur dikerjakan dengan rangkaian gerakan dan bacaan yang berurutan. Berikut adalah tata caranya: