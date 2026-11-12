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Hukum Mengisap Vape atau Rokok Listrik dalam Islam

Niken Wulandari , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |18:03 WIB
Hukum Mengisap Vape atau Rokok Listrik dalam Islam
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JAKARTA - Hukum merokok vape atau rokok listrik dalam Islam akan diulas dalam artikel ini. Vape sering dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional, sehingga penggunanya terus bertambah. Namun, perlu diketahui bahwa perangkat ini tetap mengandung zat yang berdampak pada kesehatan dan berpotensi untuk disalahgunakan.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum vape menurut Islam dan apa alasan di balik ketetapan tersebut?

Hukum Merokok Vape atau Rokok Listrik

Rokok elektrik atau vape adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan berisi nikotin, gliserin, dan penambah rasa menjadi uap untuk dihirup penggunanya.

Terhadap perangkat ini, MUI menetapkan hukum haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang diputuskan di Jakarta pada 6 November 2026. Menurut MUI, vape diharamkan karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Selain itu, larangan ini juga menjadi langkah pencegahan (sadd al-dzari'ah) agar vape tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya. Tak hanya penggunaan, MUI juga mengharamkan bagi mereka yang memproduksi dan melakukan transaksi jual beli vape, serta penyalahgunaan barang tersebut untuk mengonsumsi narkotika.

Ketetapan MUI tersebut sejalan dengan sikap Muhammadiyah yang sudah lebih dulu mengharamkan vape. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menetapkannya melalui Putusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 pada 14 Januari 2020, dengan menggolongkan vape sebagai perbuatan khaba'is yang merusak dan membahayakan diri sendiri. Fatwa itu sekaligus mempertegas Fatwa Nomor 6 Tahun 2010 tentang hukum merokok.

Kesimpulan serupa juga dihasilkan oleh kajian akademis. Melansir dari jurnal Al-Mashlahah, tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang vape. Meski begitu, vape dinilai haram karena merusak kesehatan mulut dan paru-paru, menimbulkan kecanduan, serta mendorong pemborosan.

 

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