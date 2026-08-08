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1. QS. Al-Fatihah

(Pembukaan)
Makkiyyah - 7 Ayat
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
١
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang
Penjelasan Ayat ke-1
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
٢
Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,
Penjelasan Ayat ke-2
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
٣
Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
Penjelasan Ayat ke-3
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ
٤
Pemilik hari pembalasan.
Penjelasan Ayat ke-4
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
٥
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
Penjelasan Ayat ke-5
اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَـقِيْمَ
٦
Tunjukilah kami jalan yang lurus
Penjelasan Ayat ke-6
صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ
٧
(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Penjelasan Ayat ke-7
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