101. QS. Al-Qari'ah
(Hari Kiamat)
Makkiyyah - 11 Ayat
اَلۡقَارِعَةُ
١
Hari Kiamat,
Penjelasan Ayat ke-1
مَا الۡقَارِعَةُ
٢
Apakah hari Kiamat itu?
Penjelasan Ayat ke-2
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡقَارِعَةُ
٣
Dan tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
Penjelasan Ayat ke-3
يَوۡمَ يَكُوۡنُ النَّاسُ كَالۡفَرَاشِ الۡمَبۡثُوۡثِۙ
٤
Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan,
Penjelasan Ayat ke-4
وَتَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِ الۡمَنۡفُوۡشِؕ
٥
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Penjelasan Ayat ke-5
فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ
٦
Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,
Penjelasan Ayat ke-6
فَهُوَ فِىۡ عِيۡشَةٍ رَّاضِيَةٍ
٧
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang).
Penjelasan Ayat ke-7
وَاَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِيۡنُهٗ
٨
Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,
Penjelasan Ayat ke-8
فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ
٩
maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
Penjelasan Ayat ke-9
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا هِيَهۡ
١٠
Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
Penjelasan Ayat ke-10
نَارٌ حَامِيَةٌ
١١
(Yaitu) api yang sangat panas.
Penjelasan Ayat ke-11
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