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102. QS. At-Takatsur

(Bermegah-Megahan)
Makkiyyah - 8 Ayat
اَلۡهٰٮكُمُ التَّكَاثُرُۙ‏
١
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
Penjelasan Ayat ke-1
حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَؕ
٢
sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Penjelasan Ayat ke-2
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَۙ‏
٣
Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),
Penjelasan Ayat ke-3
ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَؕ
٤
kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui.
Penjelasan Ayat ke-4
كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡيَقِيۡنِؕ
٥
Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti,
Penjelasan Ayat ke-5
لَتَرَوُنَّ الۡجَحِيۡمَۙ
٦
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim,
Penjelasan Ayat ke-6
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ الۡيَقِيۡنِۙ
٧
kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri,
Penjelasan Ayat ke-7
ثُمَّ لَـتُسۡـَٔـلُنَّ يَوۡمَٮِٕذٍ عَنِ النَّعِيۡمِ
٨
kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).
Penjelasan Ayat ke-8
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