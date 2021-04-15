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102. QS. At-Takatsur (Bermegah-Megahan)

Makkiyyah - 8 Ayat
1
اَلۡهٰٮكُمُ التَّكَاثُرُۙ‏
Al haaku mut takathur
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
Keterangan Ayat ke-1
2
حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَؕ
Hatta zurtumul-maqaabir
sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Keterangan Ayat ke-2
3
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَۙ‏
Kalla sawfa ta'lamoon
Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),
Keterangan Ayat ke-3
4
ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَؕ
Thumma kalla sawfa ta'lamoon
kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui.
Keterangan Ayat ke-4
5
كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡيَقِيۡنِؕ
Kalla law ta'lamoona 'ilmal yaqeen
Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti,
Keterangan Ayat ke-5
6
لَتَرَوُنَّ الۡجَحِيۡمَۙ
Latara-wun nal jaheem
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim,
Keterangan Ayat ke-6
7
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ الۡيَقِيۡنِۙ
Thumma latara wunnaha 'ainal yaqeen
kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri,
Keterangan Ayat ke-7
8
ثُمَّ لَـتُسۡـَٔـلُنَّ يَوۡمَٮِٕذٍ عَنِ النَّعِيۡمِ
Thumma latus alunna yauma-izin 'anin na'eem
kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).
Keterangan Ayat ke-8
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