103. QS. Al-'Asr
(Waktu Sore)
Makkiyyah - 3 Ayat
وَالۡعَصۡرِۙ
١
Demi masa,
Penjelasan Ayat ke-1
اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِىۡ خُسۡرٍۙ
٢
sungguh, manusia berada dalam kerugian,
Penjelasan Ayat ke-2
اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ
٣
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
Penjelasan Ayat ke-3
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