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104. QS. Al-Humazah (Pengumpat)

Makkiyyah - 9 Ayat
1
وَيۡلٌ لِّـكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ
Wai lul-li kulli hu mazatil-lumaza
Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,
Keterangan Ayat ke-1
2
اۨلَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ
Al-lazi jama'a maalaw wa'addadah
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya
Keterangan Ayat ke-2
3
يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ‌
Yahsabu anna maalahu akhladah
dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
Keterangan Ayat ke-3
4
كَلَّا‌ لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ
Kalla layum ba zanna fil hutamah
Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hu¯amah.
Keterangan Ayat ke-4
5
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡحُطَمَةُ
Wa maa adraaka mal-hutamah
Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hu¯amah itu?
Keterangan Ayat ke-5
6
نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ
Narul laahil-mooqada
(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan,
Keterangan Ayat ke-6
7
الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـــِٕدَةِ
Al latee tat tali'u 'alalafidah
yang (membakar) sampai ke hati.
Keterangan Ayat ke-7
8
اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ
Innaha 'alaihim moosada
Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,
Keterangan Ayat ke-8
9
فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
Fee 'amadim-mu mad dadah
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.
Keterangan Ayat ke-9
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