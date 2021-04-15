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Alquran
QS. Al-Humazah
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112. Al-Ikhlas
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104. QS. Al-Humazah (Pengumpat)
Makkiyyah - 9 Ayat
1
وَيۡلٌ لِّـكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ
Wai lul-li kulli hu mazatil-lumaza
Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,
Keterangan Ayat ke-1
2
اۨلَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ
Al-lazi jama'a maalaw wa'addadah
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya
Keterangan Ayat ke-2
3
يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ
Yahsabu anna maalahu akhladah
dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
Keterangan Ayat ke-3
4
كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ
Kalla layum ba zanna fil hutamah
Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hu¯amah.
Keterangan Ayat ke-4
5
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡحُطَمَةُ
Wa maa adraaka mal-hutamah
Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hu¯amah itu?
Keterangan Ayat ke-5
6
نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ
Narul laahil-mooqada
(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan,
Keterangan Ayat ke-6
7
الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـــِٕدَةِ
Al latee tat tali'u 'alalafidah
yang (membakar) sampai ke hati.
Keterangan Ayat ke-7
8
اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ
Innaha 'alaihim moosada
Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,
Keterangan Ayat ke-8
9
فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
Fee 'amadim-mu mad dadah
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.
Keterangan Ayat ke-9
Kembali ke Daftar Surat
1. Al-Fatihah
2. Al-Baqarah
3. Ali 'Imran
4. An-Nisa
5. Al-Maidah
6. Al-An’am
7. Al-A’raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra’d
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Taha
21. Al-Anbiya
22. Al-Hajj
23. Al-Mu’minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Asy-Syu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajdah
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Yasin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Asy-Syura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jatsiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqiah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hasyr
60. Al-Mumtahanah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzammil
74. Al-Muddassir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Insyiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghasyiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Asy-Syams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Al-Insyirah
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Bayyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takatsur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraisy
107. Al-Ma'un
108. Al-Kautsar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
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Al-Humazah (Pengumpat)
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