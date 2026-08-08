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104. QS. Al-Humazah

(Pengumpat)
Makkiyyah - 9 Ayat
وَيۡلٌ لِّـكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ
١
Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,
Penjelasan Ayat ke-1
اۨلَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ
٢
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya
Penjelasan Ayat ke-2
يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ‌
٣
dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
Penjelasan Ayat ke-3
كَلَّا‌ لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ
٤
Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hu¯amah.
Penjelasan Ayat ke-4
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡحُطَمَةُ
٥
Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hu¯amah itu?
Penjelasan Ayat ke-5
نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ
٦
(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan,
Penjelasan Ayat ke-6
الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـــِٕدَةِ
٧
yang (membakar) sampai ke hati.
Penjelasan Ayat ke-7
اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ
٨
Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,
Penjelasan Ayat ke-8
فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
٩
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.
Penjelasan Ayat ke-9
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