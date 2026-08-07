Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

105. QS. Al-Fil

(Gajah)
Makkiyyah - 5 Ayat
اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِؕ
١
Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
Penjelasan Ayat ke-1
اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍۙ
٢
Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
Penjelasan Ayat ke-2
وَّاَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَۙ
٣
dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,
Penjelasan Ayat ke-3
تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ
٤
yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar,
Penjelasan Ayat ke-4
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ
٥
sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan (ulat).
Penjelasan Ayat ke-5
Back To Up
Advertisement
Advertisement
Advertisement