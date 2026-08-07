105. QS. Al-Fil
(Gajah)
Makkiyyah - 5 Ayat
اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِؕ
١
Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
Penjelasan Ayat ke-1
اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍۙ
٢
Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
Penjelasan Ayat ke-2
وَّاَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَۙ
٣
dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,
Penjelasan Ayat ke-3
تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ
٤
yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar,
Penjelasan Ayat ke-4
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ
٥
sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan (ulat).
Penjelasan Ayat ke-5
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