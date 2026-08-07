106. QS. Quraisy
(Suku Quraisy)
Makkiyyah - 4 Ayat
لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍۙ
١
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
Penjelasan Ayat ke-1
اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيۡفِۚ
٢
(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
Penjelasan Ayat ke-2
فَلۡيَـعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِۙ
٣
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka‘bah),
Penjelasan Ayat ke-3
الَّذِىۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ
٤
yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
Penjelasan Ayat ke-4
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