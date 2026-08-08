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107. QS. Al-Ma'un

(Barang yang Berguna)
Makkiyyah - 7 Ayat
اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ
١
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
Penjelasan Ayat ke-1
فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ
٢
Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,
Penjelasan Ayat ke-2
وَلَا يَحُضُّ عَلٰي طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ
٣
dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
Penjelasan Ayat ke-3
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ
٤
Maka celakalah orang yang shalat,
Penjelasan Ayat ke-4
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ
٥
(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya,
Penjelasan Ayat ke-5
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ
٦
yang berbuat ria,
Penjelasan Ayat ke-6
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ
٧
dan enggan (memberikan) bantuan.
Penjelasan Ayat ke-7
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