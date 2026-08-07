109. QS. Al-Kafirun
(Orang-Orang Kafir)
Makkiyyah - 6 Ayat
قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ
١
Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir!
Penjelasan Ayat ke-1
لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ
٢
aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
Penjelasan Ayat ke-2
وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ
٣
dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,
Penjelasan Ayat ke-3
وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ
٤
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
Penjelasan Ayat ke-4
وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ
٥
dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.
Penjelasan Ayat ke-5
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ
٦
Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”
Penjelasan Ayat ke-6
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