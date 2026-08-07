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110. QS. An-Nasr

(Pertolongan)
Madaniyyah - 3 Ayat
اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُۙ
١
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
Penjelasan Ayat ke-1
وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا
٢
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah,
Penjelasan Ayat ke-2
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ‌ ؔؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا
٣
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.
Penjelasan Ayat ke-3
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