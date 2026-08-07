111. QS. Al-Lahab
(Gejolak Api (Sabut))
Makkiyyah - 5 Ayat
تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّتَبَّؕ
١
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia!
Penjelasan Ayat ke-1
مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَؕ
٢
Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
Penjelasan Ayat ke-2
سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
٣
Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).
Penjelasan Ayat ke-3
وَّامۡرَاَ تُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِۚ
٤
Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah).
Penjelasan Ayat ke-4
فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ
٥
Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
Penjelasan Ayat ke-5
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