Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

111. QS. Al-Lahab

(Gejolak Api (Sabut))
Makkiyyah - 5 Ayat
تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّتَبَّؕ
١
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia!
Penjelasan Ayat ke-1
مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَؕ
٢
Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
Penjelasan Ayat ke-2
سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
٣
Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).
Penjelasan Ayat ke-3
وَّامۡرَاَ تُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ‌ۚ‏
٤
Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah).
Penjelasan Ayat ke-4
فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ
٥
Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
Penjelasan Ayat ke-5
Back To Up
Advertisement
Advertisement
Advertisement