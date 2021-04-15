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112. QS. Al-Ikhlas (Ikhlas)

Makkiyyah - 4 Ayat
1
قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ‌
Qul huwal laahu ahad
Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Keterangan Ayat ke-1
2
اَللّٰهُ الصَّمَدُ‌
Allah hus-samad
Allah tempat meminta segala sesuatu.
Keterangan Ayat ke-2
3
لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ
Lam yalid wa lam yoolad
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Keterangan Ayat ke-3
4
وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad
Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”
Keterangan Ayat ke-4
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