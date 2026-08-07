113. QS. Al-Falaq
(Waktu Subuh)
Makkiyyah - 5 Ayat
قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِۙ
١
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar),
Penjelasan Ayat ke-1
مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَۙ
٢
dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,
Penjelasan Ayat ke-2
وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ
٣
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
Penjelasan Ayat ke-3
وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِۙ
٤
dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya),
Penjelasan Ayat ke-4
وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ
٥
dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”
Penjelasan Ayat ke-5
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