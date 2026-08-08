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114. QS. An-Nas

(Umat Manusia)
Makkiyyah - 6 Ayat
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ
١
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,
Penjelasan Ayat ke-1
مَلِكِ النَّاسِۙ
٢
Raja manusia,
Penjelasan Ayat ke-2
اِلٰهِ النَّاسِۙ
٣
sembahan manusia,
Penjelasan Ayat ke-3
مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ  ۙ الۡخَـنَّاسِ
٤
dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,
Penjelasan Ayat ke-4
الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِۙ
٥
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
Penjelasan Ayat ke-5
مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ
٦
dari (golongan) jin dan manusia.”
Penjelasan Ayat ke-6
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