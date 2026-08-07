37. QS. As-Saffat
(Barisan-Barisan)
Makkiyyah - 182 Ayat
وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا
١
Demi (rombongan malaikat) yang berbaris bersaf-saf,
Penjelasan Ayat ke-1
فَالزّٰجِرٰتِ زَجۡرًا
٢
demi (rombongan) yang mencegah dengan sungguh-sungguh,
Penjelasan Ayat ke-2
فَالتّٰلِيٰتِ ذِكۡرًا
٣
demi (rombongan) yang membacakan peringatan,
Penjelasan Ayat ke-3
اِنَّ اِلٰهَكُمۡ لَوَاحِدٌ
٤
sungguh, Tuhanmu benar-benar Esa.
Penjelasan Ayat ke-4
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ الۡمَشَارِقِ
٥
Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
Penjelasan Ayat ke-5
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِزِيۡنَةِ اۨلۡكَوَاكِبِۙ
٦
Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia (yang terdekat), dengan hiasan bintang-bintang.
Penjelasan Ayat ke-6
وَحِفۡظًا مِّنۡ كُلِّ شَيۡطٰنٍ مَّارِدٍۚ
٧
Dan (Kami) telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka,
Penjelasan Ayat ke-7
لَّا يَسَّمَّعُوۡنَ اِلَى الۡمَلَاِ الۡاَعۡلٰى وَيُقۡذَفُوۡنَ مِنۡ كُلِّ جَانِبٍۖ
٨
mereka (setan-setan itu) tidak dapat mendengar (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru,
Penjelasan Ayat ke-8
دُحُوۡرًا ۖ وَّلَهُمۡ عَذَابٌ وَّاصِبٌ
٩
untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat azab yang kekal,
Penjelasan Ayat ke-9
اِلَّا مَنۡ خَطِفَ الۡخَطۡفَةَ فَاَتۡبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
١٠
kecuali (setan) yang mencuri (pembicaraan); maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.
Penjelasan Ayat ke-10
فَاسۡتَفۡتِهِمۡ اَهُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمۡ مَّنۡ خَلَقۡنَاؕ اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّنۡ طِيۡنٍ لَّازِبٍ
١١
Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah), “Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?” Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
Penjelasan Ayat ke-11
بَلۡ عَجِبۡتَ وَيَسۡخَرُوۡنَ
١٢
Bahkan engkau (Muhammad) menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan (engkau).
Penjelasan Ayat ke-12
وَاِذَا ذُكِّرُوۡا لَا يَذۡكُرُوۡنَ
١٣
Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
Penjelasan Ayat ke-13
وَاِذَا رَاَوۡا اٰيَةً يَّسۡتَسۡخِرُوۡنَ
١٤
Dan apabila mereka melihat suatu tanda (kebesaran) Allah, mereka memperolok-olokkan.
Penjelasan Ayat ke-14
وَقَالُوۡۤا اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّبِيۡنٌ
١٥
Dan mereka berkata, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.
Penjelasan Ayat ke-15
ءَاِذَا مِتۡنَا وَكُـنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَۙ
١٦
Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan (kembali)?
Penjelasan Ayat ke-16
اَوَاٰبَآؤُنَا الۡاَوَّلُوۡنَؕ
١٧
dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)?”
Penjelasan Ayat ke-17
قُلۡ نَعَمۡ وَاَنۡـتُمۡ دٰخِرُوۡنَۚ
١٨
Katakanlah (Muhammad), “Ya, dan kamu akan terhina.”
Penjelasan Ayat ke-18
فَاِنَّمَا هِىَ زَجۡرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ
١٩
Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka seketika itu mereka melihatnya.
Penjelasan Ayat ke-19
وَقَالُوۡا يٰوَيۡلَنَا هٰذَا يَوۡمُ الدِّيۡنِ
٢٠
Dan mereka berkata, “Alangkah celaka kami! (Kiranya) inilah hari pembalasan itu.”
Penjelasan Ayat ke-20
هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ
٢١
Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
Penjelasan Ayat ke-21
اُحۡشُرُوا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا وَاَزۡوَاجَهُمۡ وَمَا كَانُوۡا يَعۡبُدُوۡنَۙ
٢٢
(Diperintahkan kepada malaikat), “Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah,
Penjelasan Ayat ke-22
مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَاهۡدُوۡهُمۡ اِلٰى صِرَاطِ الۡجَحِيۡمِ
٢٣
selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
Penjelasan Ayat ke-23
وَقِفُوۡهُمۡ اِنَّهُمۡ مَّسْـُٔـوۡلُوۡنَۙ
٢٤
Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya,
Penjelasan Ayat ke-24
مَا لَـكُمۡ لَا تَنَاصَرُوۡنَ
٢٥
”Mengapa kamu tidak tolong-menolong?”
Penjelasan Ayat ke-25
بَلۡ هُمُ الۡيَوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُوۡنَ
٢٦
Bahkan mereka pada hari itu menyerah (kepada keputusan Allah).
Penjelasan Ayat ke-26
وَاَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ يَّتَسَآءَلُوۡنَ
٢٧
Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan.
Penjelasan Ayat ke-27
قَالُوۡۤا اِنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ تَاۡتُوۡنَنَا عَنِ الۡيَمِيۡنِ
٢٨
Sesungguhnya (pengikut-pengikut) mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka), “Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan.”
Penjelasan Ayat ke-28
قَالُوۡا بَلْ لَّمۡ تَكُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَۚ
٢٩
(Pemimpin-pemimpin) mereka menjawab, “(Tidak), bahkan kamulah yang tidak (mau) menjadi orang mukmin,
Penjelasan Ayat ke-29
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡكُمۡ مِّنۡ سُلۡطٰنِۚ بَلۡ كُنۡتُمۡ قَوۡمًا طٰغِيۡنَ
٣٠
sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas.
Penjelasan Ayat ke-30
فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآٮِٕقُوۡنَ
٣١
Maka pantas putusan (azab) Tuhan menimpa kita; pasti kita akan merasakan (azab itu).
Penjelasan Ayat ke-31
فَاَغۡوَيۡنٰكُمۡ اِنَّا كُنَّا غٰوِيۡنَ
٣٢
Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.”
Penjelasan Ayat ke-32
فَاِنَّهُمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ فِى الۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُوۡنَ
٣٣
Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
Penjelasan Ayat ke-33
اِنَّا كَذٰلِكَ نَفۡعَلُ بِالۡمُجۡرِمِيۡنَ
٣٤
Sungguh, demikianlah Kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.
Penjelasan Ayat ke-34
اِنَّهُمۡ كَانُوۡۤا اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُۙ يَسۡتَكۡبِرُوۡنَۙ
٣٥
Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, “La ilaha illallah” (Tidak ada tuhan selain Allah), mereka menyombongkan diri,
Penjelasan Ayat ke-35
وَيَقُوۡلُوۡنَ اَٮِٕنَّا لَتٰرِكُوۡۤا اٰلِهَـتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجۡـنُوۡنٍ
٣٦
dan mereka berkata, “Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?”
Penjelasan Ayat ke-36
بَلۡ جَآءَ بِالۡحَقِّ وَصَدَّقَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ
٣٧
Padahal dia (Muhammad) datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
Penjelasan Ayat ke-37
اِنَّكُمۡ لَذَآٮِٕقُوا الۡعَذَابِ الۡاَلِيۡمِۚ
٣٨
Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
Penjelasan Ayat ke-38
وَمَا تُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَۙ
٣٩
Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan,
Penjelasan Ayat ke-39
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ
٤٠
tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa),
Penjelasan Ayat ke-40
اُولٰٓٮِٕكَ لَهُمۡ رِزۡقٌ مَّعۡلُوۡمٌۙ
٤١
mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan,
Penjelasan Ayat ke-41
فَوَاكِهُۚ وَهُمۡ مُّكۡرَمُوۡنَۙ
٤٢
(yaitu) buah-buahan. Dan mereka orang yang dimuliakan,
Penjelasan Ayat ke-42
فِىۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِۙ
٤٣
di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan,
Penjelasan Ayat ke-43
عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيۡنَ
٤٤
(mereka duduk) berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
Penjelasan Ayat ke-44
يُطَافُ عَلَيۡهِمۡ بِكَاۡسٍ مِّنۡ مَّعِيۡنٍۢ
٤٥
Kepada mereka diedarkan gelas (yang berisi air) dari mata air (surga),
Penjelasan Ayat ke-45
بَيۡضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيۡنَ
٤٦
(warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
Penjelasan Ayat ke-46
لَا فِيۡهَا غَوۡلٌ وَّلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنۡزَفُوۡنَ
٤٧
Tidak ada di dalamnya (unsur) yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya.
Penjelasan Ayat ke-47
وَعِنۡدَهُمۡ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ عِيۡنٌۙ
٤٨
Dan di sisi mereka ada (bidadari-bidadari) yang bermata indah, dan membatasi pandangannya,
Penjelasan Ayat ke-48
كَاَنَّهُنَّ بَيۡضٌ مَّكۡنُوۡنٌ
٤٩
seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
Penjelasan Ayat ke-49
فَاَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ يَّتَسَآءَلُوۡنَ
٥٠
Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
Penjelasan Ayat ke-50
قَالَ قَآٮِٕلٌ مِّنۡهُمۡ اِنِّىۡ كَانَ لِىۡ قَرِيۡنٌۙ
٥١
Berkatalah salah seorang di antara mereka, “Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) pernah mempunyai seorang teman,
Penjelasan Ayat ke-51
يَقُوۡلُ اَءِ نَّكَ لَمِنَ الۡمُصَدِّقِيۡنَ
٥٢
yang berkata, “Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)?
Penjelasan Ayat ke-52
ءَاِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيۡنُوۡنَ
٥٣
Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?”
Penjelasan Ayat ke-53
قَالَ هَلۡ اَنۡتُمۡ مُّطَّلِعُوۡنَ
٥٤
Dia berkata, “Maukah kamu meninjau (temanku itu)?”
Penjelasan Ayat ke-54
فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىۡ سَوَآءِ الۡجَحِيۡمِ
٥٥
Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat (teman)nya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
Penjelasan Ayat ke-55
قَالَ تَاللّٰهِ اِنۡ كِدْتَّ لَـتُرۡدِيۡنِۙ
٥٦
Dia berkata, “Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku,
Penjelasan Ayat ke-56
وَلَوۡلَا نِعۡمَةُ رَبِّىۡ لَـكُنۡتُ مِنَ الۡمُحۡضَرِيۡنَ
٥٧
dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).”
Penjelasan Ayat ke-57
اَفَمَا نَحۡنُ بِمَيِّتِيۡنَۙ
٥٨
Maka apakah kita tidak akan mati?
Penjelasan Ayat ke-58
اِلَّا مَوۡتَتَـنَا الۡاُوۡلٰى وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِيۡنَ
٥٩
Kecuali kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan diazab (di akhirat ini)?”
Penjelasan Ayat ke-59
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ
٦٠
Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
Penjelasan Ayat ke-60
لِمِثۡلِ هٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ الۡعٰمِلُوۡنَ
٦١
Untuk (kemenangan) serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
Penjelasan Ayat ke-61
اَذٰ لِكَ خَيۡرٌ نُّزُلًا اَمۡ شَجَرَةُ الزَّقُّوۡمِ
٦٢
Apakah (makanan surga) itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
Penjelasan Ayat ke-62
اِنَّا جَعَلۡنٰهَا فِتۡنَةً لِّلظّٰلِمِيۡنَ
٦٣
Sungguh, Kami menjadikannya (pohon zaqqum itu) sebagai azab bagi orang-orang zhalim.
Penjelasan Ayat ke-63
اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخۡرُجُ فِىۡۤ اَصۡلِ الۡجَحِيۡمِۙ
٦٤
Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim,
Penjelasan Ayat ke-64
طَلۡعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوۡسُ الشَّيٰطِيۡنِ
٦٥
Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
Penjelasan Ayat ke-65
فَاِنَّهُمۡ لَاٰكِلُوۡنَ مِنۡهَا فَمٰلِــُٔــوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ
٦٦
Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya (buah pohon itu), dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya (zaqqum).
Penjelasan Ayat ke-66
ثُمَّ اِنَّ لَهُمۡ عَلَيۡهَا لَشَوۡبًا مِّنۡ حَمِيۡمٍۚ
٦٧
Kemudian sungguh, setelah makan (buah zaqqum) mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
Penjelasan Ayat ke-67
ثُمَّ اِنَّ مَرۡجِعَهُمۡ لَا۟اِلَى الۡجَحِيۡمِ
٦٨
Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka Jahim.
Penjelasan Ayat ke-68
اِنَّهُمۡ اَلۡفَوۡا اٰبَآءَهُمۡ ضَآلِّيۡنَۙ
٦٩
Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat,
Penjelasan Ayat ke-69
فَهُمۡ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمۡ يُهۡرَعُوۡنَ
٧٠
lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak (nenek moyang) mereka.
Penjelasan Ayat ke-70
وَلَـقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ اَكۡثَرُ الۡاَوَّلِيۡنَۙ
٧١
Dan sungguh, sebelum mereka (Suku Quraisy), telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
Penjelasan Ayat ke-71
وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا فِيۡهِمۡ مُّنۡذِرِيۡنَ
٧٢
dan sungguh, Kami telah mengutus (rasul) pemberi peringatan di kalangan mereka.
Penjelasan Ayat ke-72
فَانْظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُنۡذَرِيۡنَۙ
٧٣
Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu,
Penjelasan Ayat ke-73
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ
٧٤
kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan (dari dosa).
Penjelasan Ayat ke-74
وَلَقَدۡ نَادٰٮنَا نُوۡحٌ فَلَنِعۡمَ الۡمُجِيۡبُوۡنَ
٧٥
Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada Kami, maka sungguh, Kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
Penjelasan Ayat ke-75
وَنَجَّيۡنٰهُ وَاَهۡلَهٗ مِنَ الۡكَرۡبِ الۡعَظِيۡمِ
٧٦
Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
Penjelasan Ayat ke-76
وَجَعَلۡنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الۡبٰقِيۡنَ
٧٧
Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
Penjelasan Ayat ke-77
وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِى الۡاٰخِرِيۡنَ
٧٨
Dan Kami abadikan untuk Nuh (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;
Penjelasan Ayat ke-78
سَلٰمٌ عَلٰى نُوۡحٍ فِى الۡعٰلَمِيۡنَ
٧٩
”Kesejahteraan (Kami limpahkan) atas Nuh di seluruh alam.”
Penjelasan Ayat ke-79
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ
٨٠
Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Penjelasan Ayat ke-80
اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ
٨١
Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
Penjelasan Ayat ke-81
ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ
٨٢
Kemudian Kami tenggelamkan yang lain.
Penjelasan Ayat ke-82
وَاِنَّ مِنۡ شِيۡعَتِهٖ لَاِبۡرٰهِيۡمَۘ
٨٣
Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya (Nuh).
Penjelasan Ayat ke-83
اِذۡ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلۡبٍ سَلِيۡمٍ
٨٤
(Ingatlah) ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci,
Penjelasan Ayat ke-84
اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ مَاذَا تَعۡبُدُوۡنَۚ
٨٥
(ingatlah) ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, “Apakah yang kamu sembah itu?
Penjelasan Ayat ke-85
اَٮِٕفۡكًا اٰلِهَةً دُوۡنَ اللّٰهِ تُرِيۡدُوۡنَؕ
٨٦
Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
Penjelasan Ayat ke-86
فَمَا ظَنُّكُمۡ بِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
٨٧
Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?”
Penjelasan Ayat ke-87
فَنَظَرَ نَظۡرَةً فِى النُّجُوۡمِۙ
٨٨
Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang,
Penjelasan Ayat ke-88
فَقَالَ اِنِّىۡ سَقِيۡمٌ
٨٩
kemudian dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya aku sakit.”
Penjelasan Ayat ke-89
فَتَوَلَّوۡا عَنۡهُ مُدۡبِرِيۡنَ
٩٠
Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
Penjelasan Ayat ke-90
فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمۡ فَقَالَ اَلَا تَاۡكُلُوۡنَۚ
٩١
Kemudian dia (Ibrahim) pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu dia berkata, “Mengapa kamu tidak makan?
Penjelasan Ayat ke-91
مَا لَـكُمۡ لَا تَنۡطِقُوۡنَ
٩٢
Mengapa kamu tidak menjawab?”
Penjelasan Ayat ke-92
فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبًۢا بِالۡيَمِيۡنِ
٩٣
Lalu dihadapinya (berhala-berhala) itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
Penjelasan Ayat ke-93
فَاَقۡبَلُوۡۤا اِلَيۡهِ يَزِفُّوۡنَ
٩٤
Kemudian mereka (kaumnya) datang bergegas kepadanya.
Penjelasan Ayat ke-94
قَالَ اَتَعۡبُدُوۡنَ مَا تَنۡحِتُوۡنَۙ
٩٥
Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
Penjelasan Ayat ke-95
وَاللّٰهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُوۡنَ
٩٦
Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.”
Penjelasan Ayat ke-96
قَالُوا ابۡنُوۡا لَهٗ بُنۡيَانًا فَاَلۡقُوۡهُ فِى الۡجَحِيۡمِ
٩٧
Mereka berkata, “Buatlah bangunan (perapian) untuknya (membakar Ibrahim); lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.”
Penjelasan Ayat ke-97
فَاَرَادُوۡا بِهٖ كَيۡدًا فَجَعَلۡنٰهُمُ الۡاَسۡفَلِيۡنَ
٩٨
Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan (membakar)nya, (namun Allah menyelamatkannya), lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
Penjelasan Ayat ke-98
وَقَالَ اِنِّىۡ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ
٩٩
Dan dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya aku harus pergi (menghadap) kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
Penjelasan Ayat ke-99
رَبِّ هَبۡ لِىۡ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ
١٠٠
Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang shalih.”
Penjelasan Ayat ke-100
فَبَشَّرۡنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيۡمٍ
١٠١
Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar (Ismail).
Penjelasan Ayat ke-101
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعۡىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىۡۤ اَرٰى فِى الۡمَنَامِ اَنِّىۡۤ اَذۡبَحُكَ فَانْظُرۡ مَاذَا تَرٰىؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ سَتَجِدُنِىۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيۡنَ
١٠٢
Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.”
Penjelasan Ayat ke-102
فَلَمَّاۤ اَسۡلَمَا وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِۚ
١٠٣
Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (untuk melaksanakan perintah Allah).
Penjelasan Ayat ke-103
وَنَادَيۡنٰهُ اَنۡ يّٰۤاِبۡرٰهِيۡمُۙ
١٠٤
Lalu Kami panggil dia, “Wahai Ibrahim!
Penjelasan Ayat ke-104
قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ
١٠٥
sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.” Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Penjelasan Ayat ke-105
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡبَلٰٓؤُا الۡمُبِيۡنُ
١٠٦
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
Penjelasan Ayat ke-106
وَفَدَيۡنٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيۡمٍ
١٠٧
Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
Penjelasan Ayat ke-107
وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِى الۡاٰخِرِيۡنَۖ
١٠٨
Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
Penjelasan Ayat ke-108
سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبۡرٰهِيۡمَ
١٠٩
”Selamat sejahtera bagi Ibrahim.”
Penjelasan Ayat ke-109
كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ
١١٠
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Penjelasan Ayat ke-110
اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ
١١١
Sungguh, dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
Penjelasan Ayat ke-111
وَبَشَّرۡنٰهُ بِاِسۡحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيۡنَ
١١٢
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang shalih.
Penjelasan Ayat ke-112
وَبٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعَلٰٓى اِسۡحٰقَؕ وَ مِنۡ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحۡسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ مُبِيۡنٌ
١١٣
Dan Kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang terang-terangan berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.
Penjelasan Ayat ke-113
وَلَقَدۡ مَنَنَّا عَلٰى مُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَۚ
١١٤
Dan sungguh, Kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.
Penjelasan Ayat ke-114
وَنَجَّيۡنٰهُمَا وَقَوۡمَهُمَا مِنَ الۡكَرۡبِ الۡعَظِيۡمِۚ
١١٥
Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar,
Penjelasan Ayat ke-115
وَنَصَرۡنٰهُمۡ فَكَانُوۡا هُمُ الۡغٰلِبِيۡنَۚ
١١٦
dan Kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang.
Penjelasan Ayat ke-116
وَاٰتَيۡنٰهُمَا الۡكِتٰبَ الۡمُسۡتَبِيۡنَۚ
١١٧
Dan Kami berikan kepada keduanya Kitab yang sangat jelas,
Penjelasan Ayat ke-117
وَهَدَيۡنٰهُمَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَۚ
١١٨
dan Kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.
Penjelasan Ayat ke-118
وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِمَا فِى الۡاٰخِرِيۡنَۙ
١١٩
Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
Penjelasan Ayat ke-119
سَلٰمٌ عَلٰى مُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَ
١٢٠
”Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun.”
Penjelasan Ayat ke-120
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ
١٢١
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Penjelasan Ayat ke-121
اِنَّهُمَا مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ
١٢٢
Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
Penjelasan Ayat ke-122
وَاِنَّ اِلۡيَاسَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَؕ
١٢٣
Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul.
Penjelasan Ayat ke-123
اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوۡنَ
١٢٤
(Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu tidak bertakwa?
Penjelasan Ayat ke-124
اَتَدۡعُوۡنَ بَعۡلًا وَّتَذَرُوۡنَ اَحۡسَنَ الۡخٰلِقِيۡنَۙ
١٢٥
Patutkah kamu menyembah Ba’l dan kamu tinggalkan (Allah) sebaik-baik pencipta.
Penjelasan Ayat ke-125
اللّٰهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ اٰبَآٮِٕكُمُ الۡاَوَّلِيۡنَ
١٢٦
(Yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?”
Penjelasan Ayat ke-126
فَكَذَّبُوۡهُ فَاِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُوۡنَۙ
١٢٧
Tetapi mereka mendustakannya (Ilyas), maka sungguh, mereka akan diseret (ke neraka),
Penjelasan Ayat ke-127
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ
١٢٨
kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan (dari dosa),
Penjelasan Ayat ke-128
وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِى الۡاٰخِرِيۡنَۙ
١٢٩
Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
Penjelasan Ayat ke-129
سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلۡ يَاسِيۡنَ
١٣٠
”Selamat sejahtera bagi Ilyas.”
Penjelasan Ayat ke-130
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ
١٣١
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Penjelasan Ayat ke-131
اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ
١٣٢
Sungguh, dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
Penjelasan Ayat ke-132
وَاِنَّ لُوۡطًا لَّمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَؕ
١٣٣
Dan sungguh, Luth benar-benar termasuk salah seorang rasul.
Penjelasan Ayat ke-133
اِذۡ نَجَّيۡنٰهُ وَاَهۡلَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَۙ
١٣٤
(Ingatlah) ketika Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua,
Penjelasan Ayat ke-134
اِلَّا عَجُوۡزًا فِى الۡغٰبِرِيۡنَ
١٣٥
kecuali seorang perempuan tua (istrinya) bersama-sama orang yang tinggal (di kota).
Penjelasan Ayat ke-135
ثُمَّ دَمَّرۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ
١٣٦
Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.
Penjelasan Ayat ke-136
وَاِنَّكُمۡ لَتَمُرُّوۡنَ عَلَيۡهِمۡ مُّصۡبِحِيۡنَۙ
١٣٧
Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi,
Penjelasan Ayat ke-137
وَبِالَّيۡلِؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ
١٣٨
dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti?
Penjelasan Ayat ke-138
وَاِنَّ يُوۡنُسَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَؕ
١٣٩
Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul,
Penjelasan Ayat ke-139
اِذۡ اَبَقَ اِلَى الۡفُلۡكِ الۡمَشۡحُوۡنِۙ
١٤٠
(ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan,
Penjelasan Ayat ke-140
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الۡمُدۡحَضِيۡنَۚ
١٤١
kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian).
Penjelasan Ayat ke-141
فَالۡتَقَمَهُ الۡحُوۡتُ وَهُوَ مُلِيۡمٌ
١٤٢
Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
Penjelasan Ayat ke-142
فَلَوۡلَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الۡمُسَبِّحِيۡنَۙ
١٤٣
Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berdzikir (bertasbih) kepada Allah,
Penjelasan Ayat ke-143
لَلَبِثَ فِىۡ بَطۡنِهٖۤ اِلٰى يَوۡمِ يُبۡعَثُوۡنَۚ
١٤٤
niscaya dia akan tetap tinggal di perut (ikan itu) sampai hari kebangkitan.
Penjelasan Ayat ke-144
فَنَبَذۡنٰهُ بِالۡعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيۡمٌۚ
١٤٥
Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
Penjelasan Ayat ke-145
وَاَنۡۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةً مِّنۡ يَّقۡطِيۡنٍۚ
١٤٦
Kemudian untuk dia Kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.
Penjelasan Ayat ke-146
وَاَرۡسَلۡنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلۡفٍ اَوۡ يَزِيۡدُوۡنَۚ
١٤٧
Dan Kami utus dia kepada seratus ribu (orang) atau lebih,
Penjelasan Ayat ke-147
فَاٰمَنُوۡا فَمَتَّعۡنٰهُمۡ اِلٰى حِيۡنٍؕ
١٤٨
sehingga mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
Penjelasan Ayat ke-148
فَاسۡتَفۡتِهِمۡ اَلِرَبِّكَ الۡبَنَاتُ وَلَهُمُ الۡبَنُوۡنَۙ
١٤٩
Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah), “Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki?”
Penjelasan Ayat ke-149
اَمۡ خَلَقۡنَا الۡمَلٰٓٮِٕكَةَ اِنَاثًا وَّهُمۡ شٰهِدُوۡنَ
١٥٠
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikan(nya)?
Penjelasan Ayat ke-150
اَلَاۤ اِنَّهُمۡ مِّنۡ اِفۡكِهِمۡ لَيَقُوۡلُوۡنَۙ
١٥١
Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan,
Penjelasan Ayat ke-151
وَلَدَ اللّٰهُۙ وَاِنَّهُمۡ لَـكٰذِبُوۡنَ
١٥٢
”Allah mempunyai anak.” Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta,
Penjelasan Ayat ke-152
اَصۡطَفَى الۡبَنَاتِ عَلَى الۡبَنِيۡنَؕ
١٥٣
apakah Dia (Allah) memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki?
Penjelasan Ayat ke-153
مَا لَـكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُوۡنَ
١٥٤
Mengapa kamu ini? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?
Penjelasan Ayat ke-154
اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَۚ
١٥٥
Maka mengapa kamu tidak memikirkan?
Penjelasan Ayat ke-155
اَمۡ لَـكُمۡ سُلۡطٰنٌ مُّبِيۡنٌۙ
١٥٦
Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas?
Penjelasan Ayat ke-156
فَاۡتُوۡا بِكِتٰبِكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ
١٥٧
(Kalau begitu) maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar.
Penjelasan Ayat ke-157
وَجَعَلُوۡا بَيۡنَهٗ وَبَيۡنَ الۡجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدۡ عَلِمَتِ الۡجِنَّةُ اِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُوۡنَۙ
١٥٨
Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka),
Penjelasan Ayat ke-158
سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوۡنَۙ
١٥٩
Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
Penjelasan Ayat ke-159
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ
١٦٠
kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan (dari dosa).
Penjelasan Ayat ke-160
فَاِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُوۡنَۙ
١٦١
Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu,
Penjelasan Ayat ke-161
مَاۤ اَنۡـتُمۡ عَلَيۡهِ بِفٰتِنِيۡنَۙ
١٦٢
tidak akan dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
Penjelasan Ayat ke-162
اِلَّا مَنۡ هُوَ صَالِ الۡجَحِيۡمِ
١٦٣
kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka Jahim.
Penjelasan Ayat ke-163
وَمَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعۡلُوۡمٌۙ
١٦٤
Dan tidak satu pun di antara kami (malaikat) melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu,
Penjelasan Ayat ke-164
وَّاِنَّا لَـنَحۡنُ الصَّآفُّوۡنَۚ
١٦٥
dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan (dalam melaksanakan perintah Allah).
Penjelasan Ayat ke-165
وَاِنَّا لَـنَحۡنُ الۡمُسَبِّحُوۡنَ
١٦٦
Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih (kepada Allah).
Penjelasan Ayat ke-166
وَاِنۡ كَانُوۡا لَيَقُوۡلُوۡنَۙ
١٦٧
Dan sesungguhnya mereka (orang kafir Mekah) benar-benar pernah berkata,
Penjelasan Ayat ke-167
لَوۡ اَنَّ عِنۡدَنَا ذِكۡرًا مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَۙ
١٦٨
”Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,
Penjelasan Ayat ke-168
لَـكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ
١٦٩
tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan (dari dosa).”
Penjelasan Ayat ke-169
فَكَفَرُوۡا بِهٖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ
١٧٠
Tetapi ternyata mereka mengingkarinya (Al-Qur'an); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).
Penjelasan Ayat ke-170
وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الۡمُرۡسَلِيۡنَ
١٧١
Dan sungguh, janji Kami telah tetap bagi hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,
Penjelasan Ayat ke-171
اِنَّهُمۡ لَهُمُ الۡمَنۡصُوۡرُوۡنَ
١٧٢
(yaitu) mereka itu pasti akan mendapat pertolongan.
Penjelasan Ayat ke-172
وَاِنَّ جُنۡدَنَا لَهُمُ الۡغٰلِبُوۡنَ
١٧٣
Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang.
Penjelasan Ayat ke-173
فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتّٰى حِيۡنٍۙ
١٧٤
Maka berpalinglah engkau (Muhammad) dari mereka sampai waktu tertentu,
Penjelasan Ayat ke-174
وَاَبۡصِرۡهُمۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُوۡنَ
١٧٥
dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
Penjelasan Ayat ke-175
اَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُوۡنَ
١٧٦
Maka apakah mereka meminta agar azab Kami disegerakan?
Penjelasan Ayat ke-176
فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمۡ فَسَآءَ صَبَاحُ الۡمُنۡذَرِيۡنَ
١٧٧
Maka apabila (siksaan) itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu.
Penjelasan Ayat ke-177
وَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتّٰى حِيۡنٍۙ
١٧٨
Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu.
Penjelasan Ayat ke-178
وَّاَبۡصِرۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُوۡنَ
١٧٩
Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
Penjelasan Ayat ke-179
سُبۡحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوۡنَۚ
١٨٠
Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan.
Penjelasan Ayat ke-180
وَسَلٰمٌ عَلَى الۡمُرۡسَلِيۡنَۚ
١٨١
Dan selamat sejahtera bagi para rasul.
Penjelasan Ayat ke-181
وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
١٨٢
Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-182
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