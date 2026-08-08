53. QS. An-Najm
(Bintang)
Makkiyyah - 62 Ayat
وَالنَّجۡمِ اِذَا هَوٰىۙ
١
Demi bintang ketika terbenam,
Penjelasan Ayat ke-1
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوٰىۚ
٢
kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru,
Penjelasan Ayat ke-2
وَمَا يَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰىؕ
٣
dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya.
Penjelasan Ayat ke-3
اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡىٌ يُّوۡحٰىۙ
٤
Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),
Penjelasan Ayat ke-4
عَلَّمَهٗ شَدِيۡدُ الۡقُوٰىۙ
٥
yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,
Penjelasan Ayat ke-5
ذُوۡ مِرَّةٍؕ فَاسۡتَوٰىۙ
٦
yang mempunyai keteguhan; maka (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli (rupa yang bagus dan perkasa)
Penjelasan Ayat ke-6
وَهُوَ بِالۡاُفُقِ الۡاَعۡلٰى
٧
Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
Penjelasan Ayat ke-7
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰىۙ
٨
Kemudian dia mendekat (pada Muhammad), lalu bertambah dekat,
Penjelasan Ayat ke-8
فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ اَوۡ اَدۡنٰىۚ
٩
sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panah atau lebih dekat (lagi).
Penjelasan Ayat ke-9
فَاَوۡحٰۤى الٰى عَبۡدِهٖ مَاۤ اَوۡحٰىؕ
١٠
Lalu disampaikannya wahyu kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah diwahyukan Allah.
Penjelasan Ayat ke-10
مَا كَذَبَ الۡفُؤَادُ مَا رَاٰى
١١
Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
Penjelasan Ayat ke-11
اَفَتُمٰرُوۡنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى
١٢
Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
Penjelasan Ayat ke-12
وَلَقَدۡ رَاٰهُ نَزۡلَةً اُخۡرٰىۙ
١٣
Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
Penjelasan Ayat ke-13
عِنۡدَ سِدۡرَةِ الۡمُنۡتَهٰى
١٤
(yaitu) di Sidratul Muntaha,
Penjelasan Ayat ke-14
عِنۡدَهَا جَنَّةُ الۡمَاۡوٰىؕ
١٥
di dekatnya ada surga tempat tinggal,
Penjelasan Ayat ke-15
اِذۡ يَغۡشَى السِّدۡرَةَ مَا يَغۡشٰىۙ
١٦
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil muntah± diliputi oleh sesuatu yang meliputinya,
Penjelasan Ayat ke-16
مَا زَاغَ الۡبَصَرُ وَمَا طَغٰى
١٧
penglihatannya (Muhammad) tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.
Penjelasan Ayat ke-17
لَقَدۡ رَاٰى مِنۡ اٰيٰتِ رَبِّهِ الۡكُبۡرٰى
١٨
Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kebesaran) Tuhannya yang paling besar.
Penjelasan Ayat ke-18
اَفَرَءَيۡتُمُ اللّٰتَ وَالۡعُزّٰىۙ
١٩
Maka apakah patut kamu (orang-orang musyrik) menganggap (berhala) Al-Lata dan Al-‘Uzza,
Penjelasan Ayat ke-19
وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الۡاُخۡرٰى
٢٠
dan Manat, yang ketiga (yang) kemudian (sebagai anak perempuan Allah).
Penjelasan Ayat ke-20
اَلَـكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الۡاُنۡثٰى
٢١
Apakah (pantas) untuk kamu yang laki-laki dan untuk-Nya yang perempuan?
Penjelasan Ayat ke-21
تِلۡكَ اِذًا قِسۡمَةٌ ضِيۡزٰى
٢٢
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
Penjelasan Ayat ke-22
اِنۡ هِىَ اِلَّاۤ اَسۡمَآءٌ سَمَّيۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَاٰبَآؤُكُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنۡ سُلۡطٰنٍؕ اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى الۡاَنۡفُسُۚ وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ مِّنۡ رَّبِّهِمُ الۡهُدٰىؕ
٢٣
Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun untuk (menyembah)nya. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
Penjelasan Ayat ke-23
اَمۡ لِلۡاِنۡسَانِ مَا تَمَنّٰى
٢٤
Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
Penjelasan Ayat ke-24
فَلِلّٰهِ الۡاٰخِرَةُ وَالۡاُوۡلٰى
٢٥
(Tidak!) Maka milik Allah-lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
Penjelasan Ayat ke-25
وَكَمۡ مِّنۡ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغۡنِىۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَيۡــًٔــا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ يَّاۡذَنَ اللّٰهُ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَرۡضٰى
٢٦
Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat (pertolongan) mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan (dan hanya) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhai.
Penjelasan Ayat ke-26
اِنَّ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوۡنَ الۡمَلٰٓٮِٕكَةَ تَسۡمِيَةَ الۡاُنۡثٰى
٢٧
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.
Penjelasan Ayat ke-27
وَمَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍؕ اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغۡنِىۡ مِنَ الۡحَـقِّ شَيۡـًٔـاۚ
٢٨
Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
Penjelasan Ayat ke-28
فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلّٰى عَنۡ ذِكۡرِنَا وَلَمۡ يُرِدۡ اِلَّا الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا
٢٩
Maka tinggalkanlah (Muhammad) orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
Penjelasan Ayat ke-29
ذٰ لِكَ مَبۡلَـغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اهۡتَدٰى
٣٠
Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pula yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Penjelasan Ayat ke-30
وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِۙ لِيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اَسَآءُوۡا بِمَا عَمِلُوۡا وَيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اَحۡسَنُوۡا بِالۡحُسۡنٰى
٣١
Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).
Penjelasan Ayat ke-31
اَلَّذِيۡنَ يَجۡتَنِبُوۡنَ كَبٰٓٮِٕرَ الۡاِثۡمِ وَالۡفوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الۡمَغۡفِرَةِؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِكُمۡ اِذۡ اَنۡشَاَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ وَاِذۡ اَنۡتُمۡ اَجِنَّةٌ فِىۡ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِكُمۡۚ فَلَا تُزَكُّوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى
٣٢
(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.
Penjelasan Ayat ke-32
اَفَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ تَوَلّٰىۙ
٣٣
Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur'an)?
Penjelasan Ayat ke-33
وَاَعۡطٰى قَلِيۡلًا وَّاَكۡدٰى
٣٤
dan dia memberikan sedikit (dari apa yang dijanjikan) lalu menahan sisanya.
Penjelasan Ayat ke-34
اَعِنۡدَهٗ عِلۡمُ الۡغَيۡبِ فَهُوَ يَرٰى
٣٥
Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihat(nya)?
Penjelasan Ayat ke-35
اَمۡ لَمۡ يُنَبَّاۡ بِمَا فِىۡ صُحُفِ مُوۡسٰىۙ
٣٦
Ataukah belum diberitakan (kepadanya) apa yang ada dalam lembaran-lembaran (Kitab Suci yang diturunkan kepada) Musa?
Penjelasan Ayat ke-36
وَاِبۡرٰهِيۡمَ الَّذِىۡ وَفّٰىٓ
٣٧
Dan (lembaran-lembaran) Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
Penjelasan Ayat ke-37
اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰىۙ
٣٨
(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
Penjelasan Ayat ke-38
وَاَنۡ لَّيۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ
٣٩
dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,
Penjelasan Ayat ke-39
وَاَنَّ سَعۡيَهٗ سَوۡفَ يُرٰى
٤٠
dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),
Penjelasan Ayat ke-40
ثُمَّ يُجۡزٰٮهُ الۡجَزَآءَ الۡاَوۡفٰىۙ
٤١
kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
Penjelasan Ayat ke-41
وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الۡمُنۡتَهٰىۙ
٤٢
dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu),
Penjelasan Ayat ke-42
وَاَنَّهٗ هُوَ اَضۡحَكَ وَاَبۡكٰىۙ
٤٣
dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
Penjelasan Ayat ke-43
وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحۡيَا
٤٤
dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
Penjelasan Ayat ke-44
وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰىۙ
٤٥
dan sesungguhnya Dialah yang men-ciptakan pasangan laki-laki dan perempuan,
Penjelasan Ayat ke-45
مِنۡ نُّطۡفَةٍ اِذَا تُمۡنٰى
٤٦
dari mani, apabila dipancarkan,
Penjelasan Ayat ke-46
وَاَنَّ عَلَيۡهِ النَّشۡاَةَ الۡاُخۡرٰىۙ
٤٧
dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah mati),
Penjelasan Ayat ke-47
وَاَنَّهٗ هُوَ اَغۡنٰى وَ اَقۡنٰىۙ
٤٨
dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
Penjelasan Ayat ke-48
وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعۡرٰىۙ
٤٩
dan sesungguhnya Dialah Tuhan (yang memiliki) bintang Syi‘ra,
Penjelasan Ayat ke-49
وَاَنَّهٗۤ اَهۡلَكَ عَادَۨا الْاُوْلٰى
٥٠
dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum ‘Ad dahulu kala,
Penjelasan Ayat ke-50
وَثَمُوۡدَا۟ فَمَاۤ اَبۡقٰىۙ
٥١
dan kaum samud, tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup),
Penjelasan Ayat ke-51
وَقَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا هُمۡ اَظۡلَمَ وَاَطۡغٰىؕ
٥٢
dan (juga) kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zhalim dan paling durhaka.
Penjelasan Ayat ke-52
وَالۡمُؤۡتَفِكَةَ اَهۡوٰىۙ
٥٣
Dan prahara angin telah meruntuhkan (negeri kaum Luth),
Penjelasan Ayat ke-53
فَغَشّٰٮهَا مَا غَشّٰىۚ
٥٤
lalu menimbuni negeri itu (sebagai azab) dengan (puing-puing) yang menimpanya.
Penjelasan Ayat ke-54
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى
٥٥
Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan?
Penjelasan Ayat ke-55
هٰذَا نَذِيۡرٌ مِّنَ النُّذُرِ الۡاُوۡلٰٓى
٥٦
Ini (Muhammad) salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
Penjelasan Ayat ke-56
اَزِفَتِ الۡاٰزِفَةُۚ
٥٧
Yang dekat (hari Kiamat) telah makin mendekat.
Penjelasan Ayat ke-57
لَيۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ
٥٨
Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan (terjadinya hari itu) selain Allah.
Penjelasan Ayat ke-58
اَفَمِنۡ هٰذَا الۡحَدِيۡثِ تَعۡجَبُوۡنَۙ
٥٩
Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
Penjelasan Ayat ke-59
وَتَضۡحَكُوۡنَ وَلَا تَبۡكُوۡنَۙ
٦٠
dan kamu tertawakan dan tidak menangis,
Penjelasan Ayat ke-60
وَاَنۡتُمۡ سٰمِدُوۡنَ
٦١
sedang kamu lengah (darinya).
Penjelasan Ayat ke-61
فَاسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ وَاعۡبُدُوۡا ۩
٦٢
Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).
Penjelasan Ayat ke-62
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