55. QS. Ar-Rahman
(Yang Maha Pemurah)
Madaniyyah - 78 Ayat
اَلرَّحۡمٰنُۙ
١
(Allah) Yang Maha Pengasih,
Penjelasan Ayat ke-1
عَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَؕ
٢
Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
Penjelasan Ayat ke-2
خَلَقَ الۡاِنۡسَانَۙ
٣
Dia menciptakan manusia,
Penjelasan Ayat ke-3
عَلَّمَهُ الۡبَيَانَ
٤
mengajarnya pandai berbicara.
Penjelasan Ayat ke-4
اَلشَّمۡسُ وَالۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ
٥
Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan,
Penjelasan Ayat ke-5
وَّالنَّجۡمُ وَالشَّجَرُ يَسۡجُدٰنِ
٦
dan tumbuh-tumbuhan [atau bintang-bintang] dan pepohonan, keduanya tunduk (kepada-Nya).
Penjelasan Ayat ke-6
وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الۡمِيۡزَانَۙ
٧
Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan,
Penjelasan Ayat ke-7
اَلَّا تَطۡغَوۡا فِى الۡمِيۡزَانِ
٨
agar kamu jangan merusak keseimbangan itu,
Penjelasan Ayat ke-8
وَاَقِيۡمُوا الۡوَزۡنَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُوا الۡمِيۡزَانَ
٩
dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
Penjelasan Ayat ke-9
وَالۡاَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡاَنَامِۙ
١٠
Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya),
Penjelasan Ayat ke-10
فِيۡهَا فَاكِهَةٌ ۖ ۙ وَّالنَّخۡلُ ذَاتُ الۡاَكۡمَامِ
١١
di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang,
Penjelasan Ayat ke-11
وَالۡحَبُّ ذُو الۡعَصۡفِ وَالرَّيۡحَانُۚ
١٢
dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
Penjelasan Ayat ke-12
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
١٣
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-13
خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ كَالۡفَخَّارِۙ
١٤
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
Penjelasan Ayat ke-14
وَخَلَقَ الۡجَآنَّ مِنۡ مَّارِجٍ مِّنۡ نَّارٍۚ
١٥
dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
Penjelasan Ayat ke-15
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
١٦
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-16
رَبُّ الۡمَشۡرِقَيۡنِ وَ رَبُّ الۡمَغۡرِبَيۡنِۚ
١٧
Tuhan (yang memelihara) dua timur dan Tuhan (yang memelihara) dua barat.
Penjelasan Ayat ke-17
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
١٨
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-18
مَرَجَ الۡبَحۡرَيۡنِ يَلۡتَقِيٰنِۙ
١٩
Dia membiarkan dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu,
Penjelasan Ayat ke-19
بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخٌ لَّا يَبۡغِيٰنِۚ
٢٠
di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
Penjelasan Ayat ke-20
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٢١
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-21
يَخۡرُجُ مِنۡهُمَا اللُّـؤۡلُـؤُ وَالۡمَرۡجَانُۚ
٢٢
Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
Penjelasan Ayat ke-22
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٢٣
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-23
وَلَهُ الۡجَوَارِ الۡمُنۡشَئٰتُ فِى الۡبَحۡرِ كَالۡاَعۡلَامِۚ
٢٤
Milik-Nyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
Penjelasan Ayat ke-24
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٢٥
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-25
كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٍ
٢٦
Semua yang ada di bumi itu akan binasa,
Penjelasan Ayat ke-26
وَّيَبۡقٰى وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو الۡجَلٰلِ وَالۡاِكۡرَامِۚ
٢٧
tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
Penjelasan Ayat ke-27
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٢٨
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-28
يَسۡـَٔـلُهٗ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِؕ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِىۡ شَاۡنٍۚ
٢٩
Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
Penjelasan Ayat ke-29
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٣٠
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-30
سَنَفۡرُغُ لَـكُمۡ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِۚ
٣١
Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai (golongan) manusia dan jin!
Penjelasan Ayat ke-31
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٣٢
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-32
يٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ فَانْفُذُوۡاؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍۚ
٣٣
Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah).
Penjelasan Ayat ke-33
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٣٤
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-34
يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِۚ
٣٥
Kepada kamu (jin dan manusia), akan dikirim nyala api dan cairan tembaga (panas) sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri (darinya).
Penjelasan Ayat ke-35
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٣٦
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-36
فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةً كَالدِّهَانِۚ
٣٧
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilauan) minyak.
Penjelasan Ayat ke-37
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٣٨
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-38
فَيَوۡمَٮِٕذٍ لَّا يُسۡـٴَـلُ عَنۡ ذَنۡۢبِهٖۤ اِنۡسٌ وَّلَا جَآنٌّۚ
٣٩
Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
Penjelasan Ayat ke-39
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٤٠
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-40
يُعۡرَفُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ بِسِيۡمٰهُمۡ فَيُؤۡخَذُ بِالنَّوَاصِىۡ وَ الۡاَقۡدَامِۚ
٤١
Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.
Penjelasan Ayat ke-41
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٤٢
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-42
هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىۡ يُكَذِّبُ بِهَا الۡمُجۡرِمُوۡنَۘ
٤٣
Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
Penjelasan Ayat ke-43
يَطُوۡفُوۡنَ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَ حَمِيۡمٍ اٰنٍۚ
٤٤
Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
Penjelasan Ayat ke-44
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٤٥
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-45
وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِۚ
٤٦
Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
Penjelasan Ayat ke-46
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۙ
٤٧
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-47
ذَوَاتَاۤ اَفۡنَانٍۚ
٤٨
kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
Penjelasan Ayat ke-48
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٤٩
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-49
فِيۡهِمَا عَيۡنٰنِ تَجۡرِيٰنِۚ
٥٠
Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
Penjelasan Ayat ke-50
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٥١
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-51
فِيۡهِمَا مِنۡ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوۡجٰنِۚ
٥٢
Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
Penjelasan Ayat ke-52
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٥٣
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-53
مُتَّكِـــِٕيۡنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآٮِٕنُهَا مِنۡ اِسۡتَبۡرَقٍؕ وَجَنَی الۡجَـنَّتَيۡنِ دَانٍۚ
٥٤
Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutera tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
Penjelasan Ayat ke-54
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٥٥
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-55
فِيۡهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِۙ لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ اِنۡسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّۚ
٥٦
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
Penjelasan Ayat ke-56
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٥٧
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-57
كَاَنَّهُنَّ الۡيَاقُوۡتُ وَالۡمَرۡجَانُۚ
٥٨
Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
Penjelasan Ayat ke-58
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٥٩
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-59
هَلۡ جَزَآءُ الْاِحۡسَانِ اِلَّا الۡاِحۡسَانُۚ
٦٠
Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).
Penjelasan Ayat ke-60
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٦١
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-61
وَمِنۡ دُوۡنِهِمَا جَنَّتٰنِۚ
٦٢
Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
Penjelasan Ayat ke-62
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۙ
٦٣
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan,
Penjelasan Ayat ke-63
مُدۡهَآمَّتٰنِۚ
٦٤
kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
Penjelasan Ayat ke-64
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۚ
٦٥
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-65
فِيۡهِمَا عَيۡنٰنِ نَضَّاخَتٰنِۚ
٦٦
Di dalam keduanya (surga itu) ada dua buah mata air yang memancar.
Penjelasan Ayat ke-66
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٦٧
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-67
فِيۡهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخۡلٌ وَّرُمَّانٌۚ
٦٨
Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
Penjelasan Ayat ke-68
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۚ
٦٩
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-69
فِيۡهِنَّ خَيۡرٰتٌ حِسَانٌۚ
٧٠
Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
Penjelasan Ayat ke-70
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۚ
٧١
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-71
حُوۡرٌ مَّقۡصُوۡرٰتٌ فِى الۡخِيَامِۚ
٧٢
Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
Penjelasan Ayat ke-72
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۚ
٧٣
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-73
لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ اِنۡسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّۚ
٧٤
Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya.
Penjelasan Ayat ke-74
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۚ
٧٥
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-75
مُتَّكِــِٕيۡنَ عَلٰى رَفۡرَفٍ خُضۡرٍ وَّعَبۡقَرِىٍّ حِسَانٍۚ
٧٦
Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
Penjelasan Ayat ke-76
فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
٧٧
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Penjelasan Ayat ke-77
تَبٰـرَكَ اسۡمُ رَبِّكَ ذِى الۡجَـلٰلِ وَالۡاِكۡرَامِ
٧٨
Mahasuci nama Tuhanmu Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.
Penjelasan Ayat ke-78
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