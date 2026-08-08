68. QS. Al-Qalam
(Pena)
Makkiyyah - 52 Ayat
نٓ ۚ وَالۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُوۡنَۙ
١
Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan,
Penjelasan Ayat ke-1
مَاۤ اَنۡتَ بِـنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُوۡنٍۚ
٢
dengan karunia Tuhanmu engkau (Muhammad) bukanlah orang gila.
Penjelasan Ayat ke-2
وَاِنَّ لَڪَ لَاَجۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُوۡنٍۚ
٣
Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
Penjelasan Ayat ke-3
وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيۡمٍ
٤
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
Penjelasan Ayat ke-4
فَسَتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُوۡنَۙ
٥
Maka kelak engkau akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan melihat,
Penjelasan Ayat ke-5
بِاَيِّٮكُمُ الۡمَفۡتُوۡنُ
٦
siapa di antara kamu yang gila?
Penjelasan Ayat ke-6
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِيۡنَ
٧
Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
Penjelasan Ayat ke-7
فَلَا تُطِعِ الۡمُكَذِّبِيۡنَ
٨
Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
Penjelasan Ayat ke-8
وَدُّوۡا لَوۡ تُدۡهِنُ فَيُدۡهِنُوۡنَ
٩
Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak maka mereka bersikap lunak (pula).
Penjelasan Ayat ke-9
وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيۡنٍۙ
١٠
Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina,
Penjelasan Ayat ke-10
هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيۡمٍۙ
١١
suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah,
Penjelasan Ayat ke-11
مَّنَّاعٍ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍۙ
١٢
yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa,
Penjelasan Ayat ke-12
عُتُلٍّ ۢ بَعۡدَ ذٰلِكَ زَنِيۡمٍۙ
١٣
yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya,
Penjelasan Ayat ke-13
اَنۡ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيۡنَؕ
١٤
karena dia kaya dan banyak anak.
Penjelasan Ayat ke-14
اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ
١٥
Apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepadanya, dia berkata, “(Ini adalah) dongeng-dongeng orang dahulu.”
Penjelasan Ayat ke-15
سَنَسِمُهٗ عَلَى الۡخُـرۡطُوۡمِ
١٦
Kelak dia akan Kami beri tanda pada belalai(nya).
Penjelasan Ayat ke-16
اِنَّا بَلَوۡنٰهُمۡ كَمَا بَلَوۡنَاۤ اَصۡحٰبَ الۡجَـنَّةِ ۚ اِذۡ اَقۡسَمُوۡا لَيَصۡرِمُنَّهَا مُصۡبِحِيۡنَۙ
١٧
Sungguh, Kami telah menguji mereka (orang musyrik Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah pasti akan memetik (hasil)nya pada pagi hari,
Penjelasan Ayat ke-17
وَلَا يَسۡتَثۡنُوۡنَ
١٨
tetapi mereka tidak menyisihkan (dengan mengucapkan, “Insya Allah”).
Penjelasan Ayat ke-18
فَطَافَ عَلَيۡهَا طَآٮِٕفٌ مِّنۡ رَّبِّكَ وَهُمۡ نَآٮِٕمُوۡنَ
١٩
Lalu kebun itu ditimpa bencana (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
Penjelasan Ayat ke-19
فَاَصۡبَحَتۡ كَالصَّرِيۡمِۙ
٢٠
Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita,
Penjelasan Ayat ke-20
فَتَـنَادَوۡا مُصۡبِحِيۡنَۙ
٢١
lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
Penjelasan Ayat ke-21
اَنِ اغۡدُوۡا عَلٰى حَرۡثِكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰرِمِيۡنَ
٢٢
”Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.”
Penjelasan Ayat ke-22
فَانۡطَلَقُوۡا وَهُمۡ يَتَخَافَتُوۡنَۙ
٢٣
Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
Penjelasan Ayat ke-23
اَنۡ لَّا يَدۡخُلَنَّهَا الۡيَوۡمَ عَلَيۡكُمۡ مِّسۡكِيۡنٌۙ
٢٤
”Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.”
Penjelasan Ayat ke-24
وَّغَدَوۡا عَلٰى حَرۡدٍ قٰدِرِيۡنَ
٢٥
Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).
Penjelasan Ayat ke-25
فَلَمَّا رَاَوۡهَا قَالُوۡۤا اِنَّا لَـضَآلُّوۡنَۙ
٢٦
Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, “Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat,
Penjelasan Ayat ke-26
بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُوۡمُوۡنَ
٢٧
bahkan kita tidak memperoleh apa pun,”
Penjelasan Ayat ke-27
قَالَ اَوۡسَطُهُمۡ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُوۡنَ
٢٨
berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu).”
Penjelasan Ayat ke-28
قَالُوۡا سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ
٢٩
Mereka mengucapkan, “Mahasuci Tuhan kami, sungguh, kami adalah orang-orang yang zhalim.”
Penjelasan Ayat ke-29
فَاَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ يَّتَلَاوَمُوۡنَ
٣٠
Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
Penjelasan Ayat ke-30
قَالُوۡا يٰوَيۡلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا طٰغِيۡنَ
٣١
Mereka berkata, “Celaka kita! Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.
Penjelasan Ayat ke-31
عَسٰى رَبُّنَاۤ اَنۡ يُّبۡدِلَـنَا خَيۡرًا مِّنۡهَاۤ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوۡنَ
٣٢
Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada yang ini, sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.”
Penjelasan Ayat ke-32
كَذٰلِكَ الۡعَذَابُؕ وَلَعَذَابُ الۡاٰخِرَةِ اَكۡبَرُ ۘ لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ
٣٣
Seperti itulah azab (di dunia). Dan sungguh, azab akhirat lebih besar se-kiranya mereka mengetahui.
Penjelasan Ayat ke-33
اِنَّ لِلۡمُتَّقِيۡنَ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ
٣٤
Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
Penjelasan Ayat ke-34
اَفَنَجۡعَلُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ كَالۡمُجۡرِمِيۡنَؕ
٣٥
Apakah patut Kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa (orang kafir)?
Penjelasan Ayat ke-35
مَا لَـكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُوۡنَۚ
٣٦
Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
Penjelasan Ayat ke-36
اَمۡ لَـكُمۡ كِتٰبٌ فِيۡهِ تَدۡرُسُوۡنَۙ
٣٧
Atau apakah kamu mempunyai kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu pelajari?
Penjelasan Ayat ke-37
اِنَّ لَـكُمۡ فِيۡهِ لَمَا تَخَيَّرُوۡنَۚ
٣٨
sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.
Penjelasan Ayat ke-38
اَمۡ لَـكُمۡ اَيۡمَانٌ عَلَيۡنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَـكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُوۡنَۚ
٣٩
Atau apakah kamu memperoleh (janji-janji yang diperkuat dengan) sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari Kiamat; bahwa kamu dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
Penjelasan Ayat ke-39
سَلۡهُمۡ اَيُّهُمۡ بِذٰلِكَ زَعِيۡمٌ ۛۚ
٤٠
Tanyakanlah kepada mereka, “Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap (keputusan yang diambil itu)?”
Penjelasan Ayat ke-40
اَمۡ لَهُمۡ شُرَكَآءُ ۛۚ فَلۡيَاۡتُوۡا بِشُرَكَآٮِٕهِمۡ اِنۡ كَانُوۡا صٰدِقِيۡنَ
٤١
Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.
Penjelasan Ayat ke-41
يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَنۡ سَاقٍ وَّيُدۡعَوۡنَ اِلَى السُّجُوۡدِ فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَۙ
٤٢
(Ingatlah) pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud; maka mereka tidak mampu,
Penjelasan Ayat ke-42
خَاشِعَةً اَبۡصَارُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدۡ كَانُوۡا يُدۡعَوۡنَ اِلَى السُّجُوۡدِ وَهُمۡ سٰلِمُوۡنَ
٤٣
pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu (di dunia) mereka telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat (tetapi mereka tidak melakukan).
Penjelasan Ayat ke-43
فَذَرۡنِىۡ وَمَنۡ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الۡحَـدِيۡثِؕ سَنَسۡتَدۡرِجُهُمۡ مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُوۡنَۙ
٤٤
Maka serahkanlah kepada-Ku (urusannya) dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Qur'an). Kelak akan Kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui,
Penjelasan Ayat ke-44
وَاُمۡلِىۡ لَهُمۡؕ اِنَّ كَيۡدِىۡ مَتِيۡنٌ
٤٥
dan Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencana-Ku sangat teguh.
Penjelasan Ayat ke-45
اَمۡ تَسۡـَٔـلُهُمۡ اَجۡرًا فَهُمۡ مِّنۡ مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُوۡنَۚ
٤٦
Ataukah engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, sehingga mereka dibebani dengan hutang?
Penjelasan Ayat ke-46
اَمۡ عِنۡدَهُمُ الۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُوۡنَ
٤٧
Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
Penjelasan Ayat ke-47
فَاصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنۡ كَصَاحِبِ الۡحُوۡتِۘ اِذۡ نَادٰى وَهُوَ مَكۡظُوۡمٌؕ
٤٨
Maka bersabarlah engkau (Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti (Yunus) orang yang berada dalam (perut) ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih.
Penjelasan Ayat ke-48
لَوۡلَاۤ اَنۡ تَدٰرَكَهٗ نِعۡمَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالۡعَرَآءِ وَهُوَ مَذۡمُوۡمٌ
٤٩
Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
Penjelasan Ayat ke-49
فَاجۡتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ
٥٠
Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang shalih.
Penjelasan Ayat ke-50
وَاِنۡ يَّكَادُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَيُزۡلِقُوۡنَكَ بِاَبۡصَارِهِمۡ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكۡرَ وَيَقُوۡلُوۡنَ اِنَّهٗ لَمَجۡنُوۡنٌۘ
٥١
Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka, ketika mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata, “Dia (Muhammad) itu benar-benar orang gila.”
Penjelasan Ayat ke-51
وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ
٥٢
Padahal (Al-Qur'an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-52
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