69. QS. Al-Haqqah
(Kenyataan (Hari Kiamat))
Makkiyyah - 52 Ayat
اَلۡحَـآقَّةُ
١
Hari Kiamat,
Penjelasan Ayat ke-1
مَا الۡحَـآقَّةُ ۚ
٢
apakah hari Kiamat itu?
Penjelasan Ayat ke-2
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡحَــآقَّةُ ؕ
٣
Dan tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
Penjelasan Ayat ke-3
كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ وَعَادٌۢ بِالۡقَارِعَةِ
٤
Kaum Tsamud, dan ‘Ad telah mendustakan hari Kiamat.
Penjelasan Ayat ke-4
فَاَمَّا ثَمُوۡدُ فَاُهۡلِكُوۡا بِالطَّاغِيَةِ
٥
Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras,
Penjelasan Ayat ke-5
وَاَمَّا عَادٌ فَاُهۡلِكُوۡا بِرِيۡحٍ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٍۙ
٦
sedangkan kaum ‘Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin,
Penjelasan Ayat ke-6
سَخَّرَهَا عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍۙ حُسُوۡمًا ۙ فَتَرَى الۡقَوۡمَ فِيۡهَا صَرۡعٰىۙ كَاَنَّهُمۡ اَعۡجَازُ نَخۡلٍ خَاوِيَةٍ
٧
Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus-menerus; maka kamu melihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
Penjelasan Ayat ke-7
فَهَلۡ تَرٰى لَهُمۡ مِّنۡۢ بَاقِيَةٍ
٨
Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
Penjelasan Ayat ke-8
وَجَآءَ فِرۡعَوۡنُ وَمَنۡ قَبۡلَهٗ وَالۡمُؤۡتَفِكٰتُ بِالۡخَـاطِئَةِۚ
٩
Kemudian datang Fir‘aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkirbalikkan karena kesalahan yang besar.
Penjelasan Ayat ke-9
فَعَصَوۡا رَسُوۡلَ رَبِّهِمۡ فَاَخَذَهُمۡ اَخۡذَةً رَّابِيَةً
١٠
Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya, Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
Penjelasan Ayat ke-10
اِنَّا لَمَّا طَغَا الۡمَآءُ حَمَلۡنٰكُمۡ فِى الۡجَارِيَةِ ۙ
١١
Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke gunung), Kami membawa (nenek moyang) kamu ke dalam kapal,
Penjelasan Ayat ke-11
لِنَجۡعَلَهَا لَـكُمۡ تَذۡكِرَةً وَّتَعِيَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ
١٢
agar Kami jadikan (peristiwa itu) sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
Penjelasan Ayat ke-12
فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوۡرِ نَفۡخَةٌ وَّاحِدَةٌ
١٣
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
Penjelasan Ayat ke-13
وَحُمِلَتِ الۡاَرۡضُ وَ الۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً
١٤
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
Penjelasan Ayat ke-14
فَيَوۡمَٮِٕذٍ وَّقَعَتِ الۡوَاقِعَةُ
١٥
Maka pada hari itu terjadilah hari Kiamat,
Penjelasan Ayat ke-15
وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوۡمَٮِٕذٍ وَّاهِيَةٌ ۙ
١٦
dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.
Penjelasan Ayat ke-16
وَّالۡمَلَكُ عَلٰٓى اَرۡجَآٮِٕهَا ؕ وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ ثَمٰنِيَةٌ
١٧
Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu delapan malaikat menjunjung ‘Arsy (singgasana) Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
Penjelasan Ayat ke-17
يَوۡمَٮِٕذٍ تُعۡرَضُوۡنَ لَا تَخۡفٰى مِنۡكُمۡ خَافِيَةٌ
١٨
Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi (bagi Allah).
Penjelasan Ayat ke-18
فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيۡنِهٖۙ فَيَقُوۡلُ هَآؤُمُ اقۡرَءُوۡا كِتٰبِيَهۡۚ
١٩
Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, “Ambillah, bacalah kitabku (ini).”
Penjelasan Ayat ke-19
اِنِّىۡ ظَنَنۡتُ اَنِّىۡ مُلٰقٍ حِسَابِيَهۡۚ
٢٠
Sesungguhnya aku yakin, bahwa (suatu saat) aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
Penjelasan Ayat ke-20
فَهُوَ فِىۡ عِيۡشَةٍ رَّاضِيَةٍۙ
٢١
Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
Penjelasan Ayat ke-21
فِىۡ جَنَّةٍ عَالِيَةٍۙ
٢٢
dalam surga yang tinggi,
Penjelasan Ayat ke-22
قُطُوۡفُهَا دَانِيَةٌ
٢٣
buah-buahannya dekat,
Penjelasan Ayat ke-23
كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـــًٔا ۢ بِمَاۤ اَسۡلَفۡتُمۡ فِى الۡاَيَّامِ الۡخَـالِيَةِ
٢٤
(kepada mereka dikatakan), “Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.”
Penjelasan Ayat ke-24
وَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوۡلُ يٰلَيۡتَنِىۡ لَمۡ اُوۡتَ كِتٰبِيَهۡۚ
٢٥
Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, “Alangkah baiknya jika kitabku (ini) tidak diberikan kepadaku.
Penjelasan Ayat ke-25
وَلَمۡ اَدۡرِ مَا حِسَابِيَهۡۚ
٢٦
Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
Penjelasan Ayat ke-26
يٰلَيۡتَهَا كَانَتِ الۡقَاضِيَةَ ۚ
٢٧
Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu.
Penjelasan Ayat ke-27
مَاۤ اَغۡنٰى عَنِّىۡ مَالِيَهۡۚ
٢٨
Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
Penjelasan Ayat ke-28
هَلَكَ عَنِّىۡ سُلۡطٰنِيَهۡۚ
٢٩
Kekuasaanku telah hilang dariku.”
Penjelasan Ayat ke-29
خُذُوۡهُ فَغُلُّوۡهُ
٣٠
(Allah berfirman), “Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.”
Penjelasan Ayat ke-30
ثُمَّ الۡجَحِيۡمَ صَلُّوۡهُ ۙ
٣١
Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
Penjelasan Ayat ke-31
ثُمَّ فِىۡ سِلۡسِلَةٍ ذَرۡعُهَا سَبۡعُوۡنَ ذِرَاعًا فَاسۡلُكُوۡهُ ؕ
٣٢
Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
Penjelasan Ayat ke-32
اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ الۡعَظِيۡمِۙ
٣٣
Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah Yang Mahabesar.
Penjelasan Ayat ke-33
وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِؕ
٣٤
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
Penjelasan Ayat ke-34
فَلَيۡسَ لَـهُ الۡيَوۡمَ هٰهُنَا حَمِيۡمٌۙ
٣٥
Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya.
Penjelasan Ayat ke-35
وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ غِسۡلِيۡنٍۙ
٣٦
Dan tidak ada makanan (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
Penjelasan Ayat ke-36
لَّا يَاۡكُلُهٗۤ اِلَّا الۡخٰطِئُوْنَ
٣٧
Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
Penjelasan Ayat ke-37
فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِمَا تُبۡصِرُوۡنَۙ
٣٨
Maka Aku bersumpah demi apa yang kamu lihat,
Penjelasan Ayat ke-38
وَمَا لَا تُبۡصِرُوۡنَۙ
٣٩
dan demi apa yang tidak kamu lihat.
Penjelasan Ayat ke-39
اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍۚ
٤٠
Sesungguhnya ia (Al-Qur'an) itu benar-benar wahyu (yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
Penjelasan Ayat ke-40
وَّمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٍؕ قَلِيۡلًا مَّا تُؤۡمِنُوۡنَۙ
٤١
dan ia (Al-Qur'an) bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
Penjelasan Ayat ke-41
وَلَا بِقَوۡلِ كَاهِنٍؕ قَلِيۡلًا مَّا تَذَكَّرُوۡنَؕ
٤٢
Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
Penjelasan Ayat ke-42
تَنۡزِيۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
٤٣
Ia (Al-Qur'an) adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-43
وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ الۡاَقَاوِيۡلِۙ
٤٤
Dan sekiranya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
Penjelasan Ayat ke-44
لَاَخَذۡنَا مِنۡهُ بِالۡيَمِيۡنِۙ
٤٥
pasti Kami pegang dia pada tangan kanannya.
Penjelasan Ayat ke-45
ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ الۡوَتِيۡنَ
٤٦
Kemudian Kami potong pembuluh jantungnya.
Penjelasan Ayat ke-46
فَمَا مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ عَنۡهُ حَاجِزِيۡنَ
٤٧
Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami untuk menghukumnya).
Penjelasan Ayat ke-47
وَاِنَّهٗ لَتَذۡكِرَةٌ لِّلۡمُتَّقِيۡنَ
٤٨
Dan sungguh, (Al-Qur'an) itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Penjelasan Ayat ke-48
وَاِنَّا لَنَعۡلَمُ اَنَّ مِنۡكُمۡ مُّكَذِّبِيۡنَ
٤٩
Dan sungguh, Kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
Penjelasan Ayat ke-49
وَاِنَّهٗ لَحَسۡرَةٌ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ
٥٠
Dan sungguh, (Al-Qur'an) itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
Penjelasan Ayat ke-50
وَاِنَّهٗ لَحَـقُّ الۡيَقِيۡنِ
٥١
Dan Sungguh, (Al-Qur'an) itu kebenaran yang meyakinkan.
Penjelasan Ayat ke-51
فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ
٥٢
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahaagung.
Penjelasan Ayat ke-52
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