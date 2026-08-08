78. QS. An-Naba'
(Berita Besar)
Makkiyyah - 40 Ayat
عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَۚ
١
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
Penjelasan Ayat ke-1
عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِۙ
٢
Tentang berita yang besar (hari kebangkitan),
Penjelasan Ayat ke-2
الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَؕ
٣
yang dalam hal itu mereka berselisih.
Penjelasan Ayat ke-3
كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَۙ
٤
Tidak! Kelak mereka akan mengetahui,
Penjelasan Ayat ke-4
ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ
٥
sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui.
Penjelasan Ayat ke-5
اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا
٦
Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan,
Penjelasan Ayat ke-6
وَّالۡجِبَالَ اَوۡتَادًا
٧
dan gunung-gunung sebagai pasak?
Penjelasan Ayat ke-7
وَّخَلَقۡنٰكُمۡ اَزۡوَاجًا
٨
Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan,
Penjelasan Ayat ke-8
وَّجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا
٩
dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat,
Penjelasan Ayat ke-9
وَّجَعَلۡنَا الَّيۡلَ لِبَاسًا
١٠
dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian
Penjelasan Ayat ke-10
وَّجَعَلۡنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
١١
dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,
Penjelasan Ayat ke-11
وَّبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا
١٢
dan Kami membangun di atas kamu tujuh (langit) yang kokoh,
Penjelasan Ayat ke-12
وَّ جَعَلۡنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا
١٣
dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari),
Penjelasan Ayat ke-13
وَّاَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡمُعۡصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا
١٤
dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya,
Penjelasan Ayat ke-14
لِّـنُخۡرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا
١٥
untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman,
Penjelasan Ayat ke-15
وَّجَنّٰتٍ اَلۡفَافًا
١٦
dan kebun-kebun yang rindang.
Penjelasan Ayat ke-16
اِنَّ يَوۡمَ الۡفَصۡلِ كَانَ مِيۡقَاتًا
١٧
Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan,
Penjelasan Ayat ke-17
يَّوۡمَ يُنۡفَخُ فِى الصُّوۡرِ فَتَاۡتُوۡنَ اَفۡوَاجًا
١٨
(yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong,
Penjelasan Ayat ke-18
وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتۡ اَبۡوَابًا
١٩
dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu,
Penjelasan Ayat ke-19
وَّ سُيِّرَتِ الۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا
٢٠
dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana.
Penjelasan Ayat ke-20
اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادًا
٢١
Sungguh, (neraka) Jahanam itu (sebagai) tempat mengintai (bagi penjaga yang mengawasi isi neraka),
Penjelasan Ayat ke-21
لِّلطّٰغِيۡنَ مَاٰبًا
٢٢
menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
Penjelasan Ayat ke-22
لّٰبِثِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَحۡقَابًا
٢٣
Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama,
Penjelasan Ayat ke-23
لَا يَذُوۡقُوۡنَ فِيۡهَا بَرۡدًا وَّلَا شَرَابًا
٢٤
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
Penjelasan Ayat ke-24
اِلَّا حَمِيۡمًا وَّغَسَّاقًا
٢٥
selain air yang mendidih dan nanah,
Penjelasan Ayat ke-25
جَزَآءً وِّفَاقًا
٢٦
sebagai pembalasan yang setimpal.
Penjelasan Ayat ke-26
اِنَّهُمۡ كَانُوۡا لَا يَرۡجُوۡنَ حِسَابًا
٢٧
Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
Penjelasan Ayat ke-27
وَّكَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا
٢٨
Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami.
Penjelasan Ayat ke-28
وَكُلَّ شَىۡءٍ اَحۡصَيۡنٰهُ كِتٰبًا
٢٩
Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu Kitab (buku catatan amalan manusia).
Penjelasan Ayat ke-29
فَذُوۡقُوۡا فَلَنۡ نَّزِيۡدَكُمۡ اِلَّا عَذَابًا
٣٠
Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang akan Kami tambahkan kepadamu selain azab.
Penjelasan Ayat ke-30
اِنَّ لِلۡمُتَّقِيۡنَ مَفَازًا
٣١
Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
Penjelasan Ayat ke-31
حَدَآٮِٕقَ وَاَعۡنَابًا
٣٢
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
Penjelasan Ayat ke-32
وَّكَوَاعِبَ اَتۡرَابًا
٣٣
dan gadis-gadis montok yang sebaya,
Penjelasan Ayat ke-33
وَّكَاۡسًا دِهَاقًا
٣٤
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
Penjelasan Ayat ke-34
لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَـغۡوًا وَّلَا كِذّٰبًا
٣٥
Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun (perkataan) dusta.
Penjelasan Ayat ke-35
جَزَآءً مِّنۡ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا
٣٦
Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu,
Penjelasan Ayat ke-36
رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا الرَّحۡمٰنِ لَا يَمۡلِكُوۡنَ مِنۡهُ خِطَابًا
٣٧
Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.
Penjelasan Ayat ke-37
يَوۡمَ يَقُوۡمُ الرُّوۡحُ وَالۡمَلٰٓٮِٕكَةُ صَفًّا ؕۙ لَّا يَتَكَلَّمُوۡنَ اِلَّا مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّحۡمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا
٣٨
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar.
Penjelasan Ayat ke-38
ذٰلِكَ الۡيَوۡمُ الۡحَـقُّ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا
٣٩
Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
Penjelasan Ayat ke-39
اِنَّاۤ اَنۡذَرۡنٰـكُمۡ عَذَابًا قَرِيۡبًا ۖ يَّوۡمَ يَنۡظُرُ الۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدٰهُ وَيَقُوۡلُ الۡـكٰفِرُ يٰلَيۡتَنِىۡ كُنۡتُ تُرٰبًا
٤٠
Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (orang kafir) azab yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata, “Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah.”
Penjelasan Ayat ke-40
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